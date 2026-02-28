Hacienda confirma que tu hipoteca puede reducir la Renta si cumples estas condiciones

La Declaración de la Renta está cada vez más cerca y es solo lógico que empiecen a considerarse opciones varias para afrontar el pago de la Renta. Ahora, Hacienda ha confirmado un movimiento por el cual tu hipoteca podría ayudarte en el proceso.

La deducción por hipoteca y todo lo que debes saber sobre ello

Según indica la Agencia Tributaria, los propietarios de una vivienda con un seguro que esté vinculado a la propia hipoteca, podrían aplicar una deducción al pago de la renta de hasta 1.356 euros. Pero obviamente hay condiciones a cumplir.

En primer lugar, esta opción solamente está disponible para aquellas personas que compraron su vivienda antes del mes de enero de 2013. No solo eso, también es necesario que la hipoteca en cuestión se mantenga activa hasta el día de hoy.

Acerca del seguro del hogar, se especifica que además de la vinculación a la hipoteca es igual de importante que remita a la misma entidad desde que se iniciara el préstamo en cuestión. Es decir, se requiere una uniformidad total.

Si se cumplen todas estas condiciones, el siguiente paso es el cálculo de la deducción. Al año, se permite una base máxima deducible de 9.040 euros al año, sobre la cual se debe ejecutar un 15% de deducción y de ahí salen los previamente mencionados 1.356 euros.

Para cada cálculo individual de la deducción, se debe tener en cuenta que solamente se puede incluir la parte del seguro que se halla directamente vinculada a la hipoteca del hogar. No se deben considerar complementos tales como coberturas adicionales o servicios extra.

La Agencia Tributaria ha hecho manifiesta esta posibilidad con el conocimiento de que la campaña de la Renta 2025 arrancará durante este próximo 8 de abril de 2026, dando así tiempo suficiente a los interesados para comprobar si cumplen todas las condiciones determinadas.

Teniendo en cuenta el gasto que supone mantener el pago de una hipoteca, que existan estas pequeñas 'ventajas' definitivamente puede ayudar más de lo que parece a muchas economías españolas.