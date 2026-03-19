Hacienda confirma el 'descuento' de hasta el 90% en la Renta 2026: estos caseros podrán pagar mucho menos IRPF

Quedan muy pocos días para que comience de forma oficial la campaña de la Renta 2026, y podemos decir que vuelven las ventajas fiscales para los propietarios que tengan viviendas en alquiler como en anteriores ediciones.

Tal y como recoge la Ley por el Derecho a la Vivienda, los caseros pueden beneficiarse de reducciones de hasta el 90% en el IRPF siempre que cumplan con determinados requisitos.

En qué consisten las deducciones para propietarios de viviendas en alquiler

Esta medida busca incentivar el alquiler de vivienda habitual en un contexto marcado por la falta de oferta y el aumento de precios. La mayor ventaja fiscal, del 90%, se aplicará cuando el propietario firme un nuevo contrato en una zona declarada como mercado residencial tensionado y rebaje el precio del alquiler en más de un 5% respecto al contrato anterior: premiará a aquellos que ajusten los precios a la baja.

También habrá una reducción del 70% si se alquila por primera vez una vivienda en estas zonas y el inquilino tiene entre 18 y 35 años, facilitando así el acceso de los jóvenes al mercado inmobiliario.

Por otro lado, la rebaja será del 60% si el inmueble ha sido rehabilitado recientemente. En el resto de casos, se mantiene una reducción general del 50%.

Pisos en alquiler en Barcelona. / Jordi Cotrina

Estas deducciones se aplicarán directamente sobre el rendimiento neto obtenido por el alquiler en la declaración de la Renta. Es decir, reducen la cantidad sobre la que se calculan los impuestos, y de ahí el enorme ahorro que puede suponer en algunos casos.

A modo de recordatorio, la campaña de la Renta 2025/26 comenzará el 8 de abril y terminará el próximo 30 de junio, por lo que tienes que ir revisando si cumples estos requisitos para presentar estas deducciones a tu gestor. O aplicarlas por ti mismo si te ves capaz.