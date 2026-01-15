Hacienda lo confirma: hasta 340 euros menos con el IRPF para trabajadores con salarios bajos

Con la llegada de 2026, el sistema fiscal español incorpora una novedad muy relevante destinada a aliviar la carga tributaria de los trabajadores con salarios más bajos. Hacienda ha confirmado la puesta en marcha de una nueva deducción en el IRPF que permitirá reducir la factura fiscal hasta en 340 euros a quienes perciben rentas del trabajo próximas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Aunque técnicamente se presenta como una deducción en el impuesto, en la práctica funciona como un descuento directo en el resultado final de la declaración de la Renta.

¿Qué significa? Que no reduce la base imponible, sino la cantidad que el contribuyente debe pagar, o en su caso, incrementa la devolución si las retenciones aplicadas durante el año fueron elevadas.

La medida está dirigida principalmente a trabajadores por cuenta ajena cuyos ingresos procedan mayoritariamente del trabajo y que no dispongan de rentas adicionales significativas.

Si el contribuyente supera ciertos límites de ingresos ajenos al salario, perderá directamente el derecho a aplicar esta ventaja fiscal porque ya contaría con ingresos suficientes.

El importe máximo de la deducción, fijado en 340 euros, se aplica de forma íntegra a salarios brutos anuales en torno a los 16.576 euros, una cifra en la línea con el SMI vigente en 2025. A partir de este umbral, la deducción se reduce de manera progresiva hasta desaparecer si los ingresos superan los 18.276 euros.

¿Cómo se va realizando ese ajuste? Por cada euro que se supere el límite inicial, la deducción se reduce en 0,20 euros. Así hasta que se deja de aplicar.

Se trata de una deducción aplicable sobre las rentas obtenidas durante 2025 y aparecerá automáticamente en el borrador de la declaración que se presentará en primavera de 2026, sin tener que hacer una solicitud previa.