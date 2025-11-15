Hacienda confirma: hasta 2.550 € de deducción si cuidas a un familiar mayor en casa

Si vives con un familair mayor de 65 años, estás de suerte porque Hacienda te ofrece un respiro económico de hasta 2.550 euros al año a través de la deducción por ascendiente a cargo en el IRPF. Lo ha confirmado el abogado laboralista Sebastián, más conocido en redes sociales como @leyesconsebas.

"Se trata de una ayuda pensada para familias que conviven con uno o más abuelos y puede suponer más de 2.500 euros de ahorro en la declaración de la renta", asegura el experto.

En España, alrededor del 4,5% de los hogares cuida a una persona mayor de 65 años según datos oficiales del Imserso. Aunque existen residencias y servicios especializados, la mayor parte del cuidado sigue recayendo en familiares, especialmente mujeres, quienes se hacen cargo de la atención, acompañamiento y tareas domésticas.

Este esfuerzo diario ahora puede verse parcialmente recompensado por dicha deducción fiscal, siempre que se cumplan con ciertas condiciones: la persona mayor debe residir en el hogar la mayor parte del año y no superar el límite de ingresos. En concreto, los rendimientos íntegros del ascendiente no deben superar los 8.000 euros anuales, y si presenta la declaración de la renta, los ingresos sujetos al impuesto no pueden superar los 1.800 euros.

La cuantía de la deducción depende en función a la edad del mayor a cargo: quienes tienen 65 años o más pueden acceder a un mínimo de 1.150 euros; si se superan los 75 años, alcanzan el máximo de 2.559 euros.

Si conviven varias personas en el mismo hogar, la deducción se reparte entre ellas, reflejando dicha situación en la declaración, aportando documentación que acredite la convivencia y el cumplimiento de los requisitos legales.

Y por cierto, si no convives con una persona mayor, pero sí con una persona con discapacidad, también existen deducciones con cantidades que pueden alcanzar los 9.000 euros anuales según el grado de discapacidad.