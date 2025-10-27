Hacienda cambia los beneficios fiscales para quienes conviven con mayores de 65 años: hasta 1.150 euros por ascendiente

Hacienda refuerza los beneficios fiscales para quienes conviven con ascendientes mayores de 65 años, estableciendo un mínimo por ascendiente de 1.150 euros en la declaración de la Renta. Esta medida se conoce comúnmente como un "cambio" o "refuerzo" porque aumenta las cuantías de las deducciones fiscales ya existentes.

Este incentivo puede llegar a suponer hasta 1.150 euros al año por cada familiar mayor de 65 años que conviva en el hogar, y 2.550 euros cuando dicho familiar supera los 75 años. Una medida con un gran número de beneficiarios, especialmente relevante en un país donde la población envejece y el cuidado dentro del entorno familiar es cada vez más habitual.

Condiciones específicas

El mínimo por ascendientes no consiste en un pago directo del Estado, sino en una reducción de la base imponible, lo que implica que la persona que presenta la declaración pagará menos impuestos o recibirá una mayor devolución.

De acuerdo con la normativa fiscal, pueden acogerse a este beneficio quienes tengan a su cargo un ascendiente que cumpla estas condiciones: tener al menos 65 años o una discapacidad reconocida superior al 33%, convivir con el contribuyente al menos medio año, no percibir ingresos superiores a 8.000 euros anuales (sin contar los exentos), y no presentar declaración con rentas superiores a 1.800 euros.

Cuando la persona a cargo tiene más de 75 años, el importe del mínimo se incrementa en 1.400 euros adicionales, por lo que la ventaja fiscal total alcanza los 2.550 euros por cada ascendiente en esa situación.

Este apoyo fiscal resulta especialmente útil para hogares que asumen el cuidado diario de padres o abuelos, y que en muchos casos cuentan con ingresos limitados por parte de la persona mayor.

Algunas familias pueden quedar fuera

Especialistas en fiscalidad destacan que es una medida que reconoce el papel de la familia en el bienestar de los mayores, aunque advierten que los requisitos económicos llevan tiempo sin actualizarse, lo que hace que algunas familias queden fuera del beneficio.

Para disfrutar de esta ventaja, basta con que se refleje correctamente la situación familiar en la declaración de la renta del ejercicio vigente, que se presentará en la primavera de 2026. Quienes cumplan las condiciones podrán beneficiarse de un ahorro que valora y apoya el compromiso de cuidar a los mayores en el hogar.