Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años

La Agencia Tributaria beneficiará con 1.150 euros a las unidades familiares que convivan con una persona mayor de 65 años

La Agencia Tributaria beneficiará con 1.150 euros a las unidades familiares que convivan con una persona mayor de 65 años.

Este beneficio fiscal será apartado a través de la Declaración de la Renta, donde cada ascendiente con la edad citada desgravará este importe.

Esta medida iguala a la misma que se atribuye a las personas con discapacidad igual o superior al 33%.

Además, en caso de que el conviviente tuviera los 75 años o superiores, la cantidad a desgravar en la Declaración de la Renta se ampliaría hasta los 2.550 euros.

No obstante, este no es el único requisito que hay que cumplir para poder beneficiarse de esta desgravación, además de las edades y discapacidad mencionadas.

El contribuyente también tendrá que haber convivido con el ascendiente al menos la mitad del periodo impositivo. Tampoco tendrá que tener rentas superiores a 8.000 euros, excluyendo en este caso las exentas de impuesto.

Además, no podrá presentar un IRPF superior a 1.800 euros.

Es posible que dependiendo de los ingresos anuales el contribuyente no esté obligado a presentar la Declaración de la Renta. Sin embargo, en estos casos conviene presentar la documentación a Hacienda para aplicar esta deducción.

Quiénes eran los 5 periodistas muertos en el ataque de Israel contra el hospital Nasser de Gaza

La Generalitat advierte de un nuevo fraude: "Se hace pasar por la Lotería Nacional"

Robles: "Las CCAA no han asumido sus obligaciones en muchísimos casos"

Juan José, mecánico sevillano: "Si te vibra el volante cuando conduces, esto es lo primero que tienes que mirar"

Feijóo presenta un plan con 50 medidas ante los incendios: un registro de pirómanos, exención de impuestos y ayudas a la ganadería

Feijóo presenta un plan integral contra incendios que prevé crear un registro nacional de pirómanos

Incertidumbre en La Línea por las medidas tras el derribo de la Verja de Gibraltar

El monasterio de Panillo cumple 40 años: "Cuando llegamos pensaron que éramos unos pirados"

