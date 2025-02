Hacienda avisa: multas de 20.000 euros en caso de no entregar documento antes del 31 de marzo

Hacienda realiza inspecciones de forma detallada sobre todos los contribuyentes. La Declaración de la Renta es un trámite con el que los ciudadanos regularizan su situación fiscal, pero el erario público también exige la presentación de ciertos documentos para verificar que todo está en orden.

Uno de los casos más importantes reside en la declaración de todos los bienes, cuentas y valores que se figuren en el extranjero. Por eso, la Agencia Tributaria recuerda que los contribuyentes que dispongan de estos elementos deben entregar el modelo 720 antes del 31 de marzo si no quieren recibir sanciones severas.

El plazo para la presentación de este recurso se abrió el 1 de enero. Asimismo, Hacienda recuerda que no será necesario declarar los bienes cuyo valor sea inferior a los 50.000 euros. En caso contrario, la no presentación del Modelo 720 puede acarrerar serios castigos. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria es la que establece los criterios y la que regula estas situaciones.

La cuantía de la sanción dependerá de la gravedad de la infracción. No presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económica conlleva una multa de 200 euros, misma cantidad que se impone a las personas que incumplan las condiciones de autorizaciones concedidas por aduanas. No comunicar el domicilio fiscal será sancionado con 100 euros.

Asimismo, la omisión de información, datos o justificantes con trascendencia tributaria implica una multa de 20 euros cada dato que se debería haber incluido, con un mínimo de 300 euros y un máximo de 20.000 euros.

Hacienda también tiene la capacidad de imponer castigos a los contribuyentes que declaren la información incorrectamente, y pueden oscilar entre los 100 euros y los 6.000 euros. La sanción con la cuantía más elevada se producirá en aquellas situaciones en que se hayan presentado documentos relacionados con formalidades aduaneras de forma "incompleta, inexacta o con datos falsos".