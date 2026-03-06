Hacienda lo avisa: así usa la Inteligencia Artificial para detectar "errores intencionados" en la declaración de la Renta

La Agencia Tributaria ha incorporado sistemas de Inteligencia Artfiicial (IA) para controlar en tiempo real los errores que puedan cometer los ciudadanos mientras hacen la declaración de la Renta. Unas herramientas que permiten detectar posibles fallos o cambios sospechosos en determinados datos antes de que el contribuyente presente el documento.

Según explicó el director del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Tributaria, José Borja Tomé, estos sistemas ya están integrados en el servicio Renta Web, empleado por millones de personas cada año para presentar su declaración.

El objetivo de esta tecnología es analizar los cambios que hacen los usuarios dentro del formulario. Cuando el sistema detecta que una modificación puede ser incorrecta (o incluso intencionada), aparece un aviso automático preguntándonos si estamos seguros de hacer ese cambio.

Según indica el responsable de Hacienda, muchos ciudadanos rectifican los datos cuando reciben este aviso. De esta forma, la Agencia Tributaria intenta prevenir errores antes de que la declaración quede registrada oficialmente.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / EP

Desde el organismo explican que prefieren advertir avisar al contribuyente en el mismo momento en que se produce el cambio, en lugar de hacer meses después mediante una revisión o una propuesta de liquidación.

La Inteligencia Artificial también se utiliza para detectar qué ciudadanos podrían estar obligados a presentar la declaración de la Renta y no lo hacen. En esos casos, Hacienda puede enviar avisos para recordar la obligación fiscal.

Además, estas herramientas de IA se emplean en otras fases del control tributario, desde la asistencia al contribuyente hasta las tareas de inspección y detección de posibles fraudes fiscales.