Ya es oficial: los autónomos que trabajan fuera de casa podrán deducirse más de 1.000 euros en IRPF

La Agencia Tributaria permite deducir gastos a través del IRPF, siempre que estén justificados y cumplan con los requisitos establecidos. En este contexto, muchos autónomos desconocen una deducción fiscal que podrían aplicar a su declaración de la renta.

Según el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), el número de trabajadores por cuenta propia en España es de 3,43 millones de personas. Durante la próxima renta, algunos de ellos se podrán deducir gastos por dietas y manutención relacionados con su actividad económica.

En este caso, si un trabajador autónomo está obligado a pernoctar fuera de su vivienda habitual cuenta con un límite de 53,54 euros diarios en España. No obstante, si duerme en el extranjero el importe aumenta hasta los 91,35 euros.

Por este motivo, un trabajador por cuenta propia que deba dormir fuera de casa cinco días a la semana, podría reclamar una deducción fiscal de 1.070 euros mensuales.

Estos gastos deben pertenecer al contribuyente y deben estar relacionados de forma directa con el desarrollo de su actividad económica. Además, deben realizarse en establecimientos de hostelería y restauración, y que se paguen mediante un medio electrónico.

Por otro lado, el portal 'Infoautónomos' añade que los trabajadores por cuenta propia con gastos de manutención tienen derecho a desgravar un máximo de 26,27 euros mensuales, aunque no pernocten fuera de casa.

En cualquier caso, es importante conservar cualquier factura o ticket que esté relacionado con el gasto. Estos recibos deben incluir datos como la fecha, lugar, servicio prestado, cliente o motivo del desplazamiento.

La próxima declaración de la renta arranca el próximo 8 de abril y termina el 30 de junio de 2026. Los autónomos tendrán que aplicar sus deducciones del IRPF sobre el ejercicio fiscal de 2025.