SOCIEDAD
Ya es oficial: los autónomos que trabajan fuera de casa podrán deducirse más de 1.000 euros en IRPF
El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cuenta con 3,43 millones de personas en España
La Agencia Tributaria permite deducir gastos a través del IRPF, siempre que estén justificados y cumplan con los requisitos establecidos. En este contexto, muchos autónomos desconocen una deducción fiscal que podrían aplicar a su declaración de la renta.
Según el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), el número de trabajadores por cuenta propia en España es de 3,43 millones de personas. Durante la próxima renta, algunos de ellos se podrán deducir gastos por dietas y manutención relacionados con su actividad económica.
En este caso, si un trabajador autónomo está obligado a pernoctar fuera de su vivienda habitual cuenta con un límite de 53,54 euros diarios en España. No obstante, si duerme en el extranjero el importe aumenta hasta los 91,35 euros.
Por este motivo, un trabajador por cuenta propia que deba dormir fuera de casa cinco días a la semana, podría reclamar una deducción fiscal de 1.070 euros mensuales.
Estos gastos deben pertenecer al contribuyente y deben estar relacionados de forma directa con el desarrollo de su actividad económica. Además, deben realizarse en establecimientos de hostelería y restauración, y que se paguen mediante un medio electrónico.
Por otro lado, el portal 'Infoautónomos' añade que los trabajadores por cuenta propia con gastos de manutención tienen derecho a desgravar un máximo de 26,27 euros mensuales, aunque no pernocten fuera de casa.
En cualquier caso, es importante conservar cualquier factura o ticket que esté relacionado con el gasto. Estos recibos deben incluir datos como la fecha, lugar, servicio prestado, cliente o motivo del desplazamiento.
La próxima declaración de la renta arranca el próximo 8 de abril y termina el 30 de junio de 2026. Los autónomos tendrán que aplicar sus deducciones del IRPF sobre el ejercicio fiscal de 2025.
- Una imagen desata el caos sobre el estado de salud de Sara Carbonero
- Martin Braithwaite, exdelantero del Barça, sorprende con su nuevo proyecto millonario: 'Pensé en cada detalle
- Jordi Évole opina sobre si le gustaría ver a España ganar el Mundial: 'Sería poesía ver a Trump entregando la copa al capitán español
- La reacción de un japonés a la amenaza de Trump a España que está dando la vuelta al mundo
- Gabriel Rufián se desespera con la situación de la vivienda en España y da la solución
- Manifestación 8M Barcelona 2026: Recorrido, calles cortadas y afectaciones en el tráfico en el día de la mujer
- Precio del euríbor hoy, 6 de marzo de 2026: la cuota se dispara a máximos y preocupa a los hipotecados
- Sale a la luz el patrimonio de Cristiano Ronaldo: negocios, inversiones y su 25% en la UD Almería