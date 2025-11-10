Hacienda aplicará automáticamente una deducción de 340 euros a miles de asalariados con sueldos bajos

Tenemos buenas noticias para los trabajadores con sueldos más bajos. Desde este mes, miles de asalariados verán reflejada en su nómina una nueva deducción que puede alcanzar los 340 euros anuales, según recoge la Ley 5/2025 publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se trata de una medida, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, que busca aliviar la carga fiscal de aquellas personas que perciben ingresos iguales o inferiores a 18.276 euros anuales, es decir, quienes cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o una cantidad más baja.

En la práctica, estamos hablando de una deducción que funcionará de forma progresiva: quienes ganen hasta 16.576 euros al año disfrutarán de la rebaja completa, 340 euros, mientras que los que cobren algo más verán reducido el importe poco a poco, "restando 0,2 euros por cada euro que exceda de 16.576 euros", tal y como detalla la ley. A partir de los 18.276 euros, la deducción desaparece.

¿Y qué tienen que hacer los contribuyentes? Nada de nada. La Agencia Tributaria aplicará automáticamente esta deducción en el borrador de la declaración de la Renta de 2025, que se presentará en 2026.

Aun así, Hacienda insiste en la importancia de revisar el borrador antes de confirmarlo, para asegurarse de que se incluyen todas las bonificaciones disponibles para cada caso, aparte de esta deducción.

Desde el Ministerio de Hacienda explican que el objetivo de esta medida es claro: garantizar que ningún trabajador a tiempo completo que cobre el SMI pague IRPF por primera vez debido a la subida salarial motivada por el aumento del SMI.

Y es que estamos viviendo un momento complicado, con la inflación y el coste de vida por las nubes. Así que esta deducción supone un pequeño respiro económico para trabajadores con rentas más ajustadas.