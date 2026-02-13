Hacienda advierte: no tendrás exención en el IRPF al vender tu casa si no cumples con esta condición

La Agencia Tributaria cuenta con distintos reglamentos fiscales que entran en juego en el momento en el que una persona vende su vivienda, y uno de los que más dudas generan tienen que ver con la famosa exención del IRPF.

Básicamente, esto último consiste en que ciertas personas no tendrán que abonar el IRPF de la venta de su vivienda en caso de que cumplan ciertas condiciones concretas. En este sentido, el último aviso de Hacienda tiene que ver con aquellos que sean mayores de 65 años.

Básicamente, la Agencia Tributaria advierte que esta exención de IRPF solo se aplicará a personas mayores de 65 años en caso de que estos hayan vivido un mínimo de tres años en la vivienda en cuestión, la cual debe ser declarada como habitual.

Esto contradice lo que mucha gente pensaba al respecto de este matiz fiscal. No basta con estar empadronado en ella: si no eres capaz de demostrar que has residido allí durante los tres últimos años de tu vida, tendrás que pagar el IRPG de manera ordinaria.

Ahora bien; esto último genera muchas dudas a causa de que el concepto de 'vivienda habitual' suele malinterpretarse con cierta facilidad. Por tanto, ¿qué implica este último exactamente y cómo se aplica?

En este caso, la Agencia Tributaria también tiene una respuesta al respecto y tiene que ver con lo que hemos mencionado antes. Esta se puede encontrar en el propio Reglamento del IRPF, donde se establece lo siguiente:

"Vivienda habitual será aquella que haya constituido la residencia del contribuyente durante un plazo continuado de al menos tres años", por lo que Hacienda es bastante clara con respecto a ello.

Una información que toda aquella persona mayor de 65 años debería tener en cuenta en caso de que quisiera vender una vivienda, sobre todo, de cara a tener que prepararse para un posible pago inesperado del IRPF.