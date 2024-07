Hacienda advierte: estos son los motivos por los que aún no te ha devuelto el dinero de la declaración de la Renta

En situaciones normales, la Agencia Tributaria suele empezar a realizar los ingresos de la declaración de la Renta a partir de dos días después de que arranque la campaña, pero a veces, este intervalo puede ser mayor.

Y es que si la declaración de la Renta te ha salido a devolver, pero aún no has recibido dinero alguno, ¿hay motivos para preocuparse? ¿Qué razones hay para que no se haya ingresado el dinero?

En el momento en que un contribuyente presenta la declaración de la Renta, la Agencia Tributaria comienza a realizar un proceso de verificación de datos. Esta operación, en situaciones normales, suele tardar unos pocos días.

Sin embargo, hay ocasiones en las que Hacienda necesita más tiempo para efectuar las correspondientes comprobaciones, ante de ingresar el dinero. Y es que la administración mira con lupa las declaraciones de cada contribuyente por eso, en ocasiones estos trámites tardan más tiempo.

Lo cierto, es que Hacienda tiene un plazo límite de seis meses, a partir del 1 de julio para devolverte el dinero. Si sobre pasa ese límite, y te corresponde la devolución, la AEAT tendría que abonarte también los correspondientes intereses de demora.

¿Cómo puedo consultar el estado de mi declaración?

Accede a los servicios de “Renta 2023” y pulsa sobre: “Consulta de declaraciones presentadas”.

Identifícate mediante alguna de estas 3 formas:

Certificado o DNI electrónico.

Sistema Cl@ve (si estás registrado en él).

Con el número de referencia, es decir, introduciendo los 6 caracteres correspondientes a dicho dato, dentro del “borrador/declaración de Renta 2023”·

Dentro del apartado “Estado de Tramitación” aparecerá alguno de estos mensajes:

“Su declaración se está tramitando”.

“Su declaración ha sido comprobada”·

“Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria, estimándose conforme la devolución solicitada por usted”.

“Cuando se hayan efectuado las comprobaciones oportunas y la declaración sea correcta, aparecerá un mensaje indicando cuándo será emitida la devolución”.

No obstante, por mucho que consulte su declaración no conseguirá que el proceso se acelere. En definitiva, no queda otra que tomárselo con calma.