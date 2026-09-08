Hacienda advierte: llamar “préstamo” al dinero que los padres dan a sus hijos no evita pagar impuestos

Comprar una vivienda se ha convertido en todo un desafío, sobre todo para muchos jóvenes. Los precios de los inmuebles y las dificultades para conseguir una hipoteca hacen que cada vez más personas necesiten recurrir a sus padres o familiares para reunir el dinero necesario para la entrada.

Sin embargo, recibir dinero de un familiar para comprar una casa no es una operación que convenga hacer de cualquier forma.

La diferencia entre un préstamo y una donación es especialmente importante a efectos fiscales. Si los padres entregan una cantidad a su hijo con la intención de recuperarla, estamos ante un préstamo entre particulares. Si, por el contrario, el dinero se entrega sin intención de devolución, la operación puede considerarse una donación y quedaría sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Llamarlo préstamo no es suficiente

Uno de los principales errores es pensar que basta con redactar un documento en el que aparezca la palabra 'préstamo'. En realidad, la operación siempre tiene que responder a lo que realmente ocurre.

Exención de IRPF con donación / Sport.es

Si los padres entregan, por ejemplo, 50.000 euros para ayudar a su hijo a comprar una vivienda y se formaliza un préstamo, debe existir una obligación de devolver ese dinero. Además, la operación debe quedar correctamente documentada y que puedan acreditarse los pagos y devoluciones.

Si pasan los años y no se devuelve dicha cantidad, la Administración, en algunos casos, puede cuestionar que se trate realmente de un préstamo y considerar que detrás de la operación existe una donación.

Por eso, antes de transferir una cantidad importante de dinero a un hijo, resulta fundamental dejar claras las condiciones de la operación y conservar la documentación que permita demostrar su naturaleza.

Donar el dinero también puede tener ventajas

La alternativa es formalizar directamente la entrega como una donación, aunque esto no significa necesariamente que la factura fiscal vaya a ser elevada. La tributación depende de la comunidad autónoma correspondiente y existen territorios que contemplan reducciones o beneficios fiscales cuando los padres donan dinero a sus hijos para comprar su primera vivienda habitual.

Estas ventajas pueden estar condicionadas a requisitos como la edad del beneficiario, sus ingresos, la cantidad recibida o el destino concreto del dinero.