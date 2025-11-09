Hacienda advierte: este es el importante cambio para la renta en 2026 a cusa del IRPF

Hacienda acaba de anunciar una serie de cambios importantes de cara a ciertas deducciones en al renta de 2026 que algunas personas podrán llevar a cabo en caso de que cumplan unas condiciones específicas.

Más concretamente, la modificación tendría que ver con aquellos que hubiera adquirido una hipoteca antes del año 2013 y tendría que ver con el Impuesto de la Renta de Personas Físicas (IRPF).

En este mismo sentido, estaríamos hablando de que Hacienda permitirá la deducción del importe aportado por la cancelación de una hipoteca, cosa que no era posible hace unos años.

Según los expertos, estas deducciones podrían suponer un ahorro en la renta que alcanzaría miles de euros para muchos usuarios, por lo que estamos ante buenas noticias para quienes cumplan las condiciones.

De hecho, Hacienda permitirá que se haga una revisión de los ejercicios comprendidos entre 2021 y 2024 para que los usuarios puedan presentar un documento rectificativo y llevar a cabo dicha deducción.

Por otro lado, la Agencia Tributaria ha recalcado que también serán deducibles aquellas amortizaciones de las hipotecas que se hagan a través de la venta del piso en cuestión.

Por tanto, estamos ante una medida que Hacienda toma de cara al ejercicio de la renta de este 2025 y de cara al 2026, y recomienda presentar los documentos necesarios de rentas anteriores antes de que pasen 4 años de las mismas y hayan prescrito.

Y tú ¿qué opinas de este movimiento por parte de la Agencia Tributaria? Te animo a dejar ti opinión al respecto dentro de la caja de comentarios.