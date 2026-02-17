Hacienda advierte a quienes ganan entre 22.000 y 35.000 euros: pueden pagar más en la Renta de 2026

La Agencia Tributaria ha confirmado que los trabajadores con ingresos anuales entre 22.000 y 35.000 euros podrían encontrarse con un resultado a pagar mayor en la próxima Declaración de la Renta. No es una subida del impuesto como tal, sino un ajuste derivado de los cambios aplicados en las retenciones desde 2023.

Aquel año, Hacienda redujo las retenciones en nómina para aumentar la liquidez mensual de los salarios medios y bajos. Esto permitió que muchos empleados comprasen más cada mes. Sin embargo, al retener menos IRPF durante el ejercicio, el ajuste llega ahora en la declaración anual.

El tramo comprendido entre 22.000 y 35.200 euros es el más sensible: en este, la rebaja de retenciones tuvo mayor impacto que en otros. Y como consecuencia, contribuyentes que otros años recibían devolución pueden encontrarse ahora con que deben abonar dinero.

La situación puede ser todavía más grave en trabajadores con varios pagadores, cambios salariales, bonus o pagas extraordinarias, ya que estos factores, como muchos de vosotros ya sabéis, alteran el cálculo final del IRPF.

¿Qué recomiendan que hagamos desde Hacienda?

Desde la Agencia Tributaria recomiendan que revisemos el tipo de retención aplicado en la nómina en el anterior ejercicio y emplear simuladores oficiales disponibles en la sede electrónica del organismo para prever el resultado antes de la declaración y poder tener el dinero preparado en caso de ingreso.

La clave es la anticipación, por tanto. Ajustar voluntariamente el porcentaje de retención puede evitar sorpresas en abril y repartir mejor el impacto fiscal a lo largo del año. Para quienes se encuentran en este tramo salarial, deberías revisar las cifras para saber si tienes que recibir una devolución o hacer un pago que no esperabas.