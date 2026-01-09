Hacienda advierte: así cambian el IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades en 2026

Comienza un nuevo año y, a raíz de ello, es importante tener en cuenta cómo cambiarán ciertos tipos de impuestos de cara a próximos ejercicios con tal de tener todos los datos controlados.

En este mismo sentido, Hacienda ha anunciado una serie de modificaciones en cuanto a tres que se suelen tener en cuenta en casi todos los movimientos fiscales importantes: el IRPF, IVA e Impuesto sobre Sociedades.

Empezando con el Impuesto Sobre Sociedades, se podrá amortizar de manera libre aquellas inversiones que se hayan hecho en vehículos BEV, FCV, FCHV, PHEV y REEV destinados a una actividad económica iniciada entre 2024 y 2026.

Esto también se aplicará en relación a esas inversiones que la persona haya hecho dentro del mismo periodo que tengan que ver con fuentes renovables o estaciones de recarga de vehículos eléctricos.

Siguiendo con el IRPF, Hacienda ha dado un mes más para las revocaciones al método de estimación objetiva del IRPF en 2026. Es decir, se podrán llevar a cabo hasta el 31 de enero de este mismo año.

Por otro lado, Hacienda ha especificado que todas aquellas personas que cuenten con ayudas por desempleo, no estarán obligados a presentar la declaración del IRPF; algo que ha ido generando mucho debate en los últimos meses.

No obstante, estas no son las únicas modificaciones en cuanto a plazos: Hacienda ha ampliado hasta el 31 de enero de 2026 aquel para presentar revocaciones a los regímenes simplificados y especiales de agricultura, ganadería y pesca en cuanto al IVA.

Además, dicha fecha también se corresponderá con el plazo máximo como para solicitar la baja en el registro de devolución mensual del IVA, lo cual da algo más de margen para aquellos que lo tuvieran en mente.