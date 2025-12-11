Economía
Hacienda, al acecho: Los bancos señalarán a quienes hagan movimientos de más de 25.000 euros al año
La Agencia Tributaria pone la lupa en los movimientos superiores al umbral en los particulares, pero sobre todo sobre los autónomos
Estamos a pocas semanas de cambiar de año y con ello, también de criterios en la relación entre los clientes y los bancos. El motivo es la futura obligatoriedad de las entidades de advertir a la Agencia Tributaria sobre los movimientos de dinero más importantes de sus clientes.
Sin embargo, solamente afectará a las personas cuyo gasto anual sea superior a los 25.000 euros, bien sea con una transacción efectuada con tarjeta de crédito, débito, prepago u otras modalidades, así como en aquellas cuentas y otros instrumentos de pago electrónico habilitados.
Con ello, Hacienda pretende aumentar el control fiscal sobre las cuentas de los consumidores para mejorar la detección de fraudes y atacar de lleno a la economía sumergida.
Forma parte del Real Decreto 253/2025 que amplía la necesidad de informar al ente público de estos movimientos financieros y que modifica el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria (RGAT).
El procedimiento se aplica a los bancos, por lo que los particulares no deberán preocuparse del tema al no ser los encargados de tener que informar a Hacienda.
La cosa cambia para los autónomos y empresas, ya que se incluyen las transacciones digitales efectuadas a través de cualquier medio electrónico, como puede ser Bizum o TPV, y se deberá informar mensualmente. Además, no es relevante la cantidad establecida en estos casos y se pedirá el reporte independientemente del total del importe.
En este caso, Hacienda espera poder cruzar los datos de los ingresos electrónicos con las declaraciones del IVA, el IRP y el resto de impuestos al mismo tiempo que se efectúan los pagos.
Para la tranquilidad de los afectados, en caso de no declararlo correctamente no se espera que se apliquen multas automáticas, sino que se puede abrir un proceso de investigación, inspección o sanción.
