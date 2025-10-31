FAMOSOS
"Me hacían bullying": la dura confesión de Maxi Iglesias sobre sus compañeros de 'Física o química'
El actor se sincera sobre uno de los episodios más oscuros de su carrera
Maxi Iglesias se ha convertido en uno de los actores más queridos dentro del panorama nacional, comenzando a despuntar en algunas producciones como aquella serie dosmilera llamada 'Física o química¡.
No obstante, el propio Maxi Iglesias ha hecho acto de memoria sobre cómo fue su vivencia durante su paso por la serie para confesar que no es oro todo lo que relucía dentro de ella.
De esta manera y al y como comentaba el actor en el ultimo programa del podcast llamado 'Malas Personas', Maxi Iglesias comentaba que algunos de sus compañeros le hicieron bullying en la vida real.
"Me hicieron bullying en la escuela real y luego me la hicieron en la de mentira", confesó el actor en referencia al trato que recibió de alguno de sus compañeros de ¨Física o química¨.
Al parecer, otros miembros del reparto le hicieron la vida imposible durante los rodajes de cada capítulo a causa de una posible envidia hacia la proyección que estaba tomando su carrera.
Maxi Iglesias aclaraba durante la entrevista que comenzó en la serie siendo un personaje muy secundario pero, al notar el amor que los fans sentían por él, los guionistas comenzaron a darle mucho más protagonismo.
Esto comenzó a generar algo de recelo en aquellos compañeros que le acosaron en su paso por la serie e incluso uno de ellos se disculpó con el propio Maxi Iglesias años más tarde.
"Nos dabas mucha rabia": esas fueron las palabras que dicho actor cuya identidad no ha sido revelada por Maxi Iglesias utilizó como argumento parra justificar cómo le trataron durante la producción de la serie.
