Solo habrá 4.000 unidades: así es la nueva moneda del 8-M que ya enloquece a los coleccionistas

Es oficial: Almudena Grandes se verá inmortalizada en una moneda que se emitirá en España con motivo de la celebración del 8-M. Este será así un nuevo añadido a la colección de piezas conmemorativas que lleva años llevándose a cabo con protagonistas como Margarita Salas.

La moneda en honor a Almudena Grandes que ya es carne de coleccionismo

El BOE ha confirmado que la moneda pretende homenajear la vida y trayectoria literaria de Almudena Grandes, una de las novelistas más exitosas en la historia de España. Destaca en su catálogo de obras un trabajo como 'Las edades de Lulú', que le permitió dar el salto internacional a finales de los 80s.

Así pues, el ejemplar en cuestión contará con un valor facial de 10 euros, y se ha decidido que solamente se acuñarán 4.000 unidades de la misma. Esto supone que pasa a ser automáticamente un objetivo de mucho atractivo para los coleccionistas del mundo de la numismática.

Es por ello también que la moneda de Almudena Grandes, que se producirá en plata de 925 milésimas (con algo de cobre), se venderá por un precio final de 115,7 euros. Las expectativas son de que las 4.000 unidades se agoten rápidamente dada su limitada tirada.

Moneda 8-M Almudena Grandes / SPORT.es / Numismática Bilbao

Asimismo, este ejemplar sigue el diseño de otras piezas anteriores de misma tirada: en el anverso será posible encontrar el rostro del rey Felipe VI de España, mientras que será en el reverso donde aparecerá Almudena Grandes con el símbolo de la mujer y un conjunto de libros.

Si bien la moneda se produce con motivo del 8-M, esta se hará disponible en una fecha aún por determinar del primer semestre de 2026. Similarmente, su distribución se producirá a través del Banco de España así como canales oficiales de numismática.

Considerando el valor histórico de la pieza, se ha decidido que parte de la tirada se conservará en el museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. De esta forma se asegura la preservación de algunas unidades y se reconoce su bagaje.

¿Qué te parece este homenaje a Almudena Grandes? Lo que está claro es que en España se ha convertido ya en tradición el hecho de inmortalizar a grandes mujeres en monedas, así que ahora toca esperar y ver quiénes aparecerán en futuras iteraciones.