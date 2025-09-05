No siempre hablar es la solución: estos son los momentos clave para guardar silencio

En muchas ocasiones, los seres humanos pensamos que la solución a muchos de nuestros problemas es hablar, decir lo que opinamos acerca de un asunto. Sin embargo, esto puede desembocar en un conflicto. Y más o menos en la misma línea habla ahora una psicóloga, Silvia Severino, quien explica en TikTok que es "mejor quedarse en silencio" en algunos momentos de la vida.

Situaciones en las que es "mejor quedarse en silencio" según Silvia Severino

Cuando alguien te cuenta como se siente , es un momento perfecto para practicar la escucha activa, en vez de dar consejos.

, es un momento perfecto para practicar la escucha activa, en vez de dar consejos. Cuando todos hablan a la vez , el silencio puede aportar claridad y calma.

, el silencio puede aportar claridad y calma. Cuando alguien te interrumpe , guarda silencio para ahorrar tu energía emocional.

, guarda silencio para ahorrar tu energía emocional. Cuando buscas una respuesta y no la recibes , aceptar que el silencio del otro también es una respuesta válida.

, aceptar que el silencio del otro también es una respuesta válida. Cuando quieres vivir un momento bonito , lo mejor es dejar que fluya de forma natural, sin forzarlo con palabras que pueden ser contraproducentes.

, lo mejor es dejar que fluya de forma natural, sin forzarlo con palabras que pueden ser contraproducentes. Cuando estás a punto de hablar con rabia , el silencio protege de hacer algo que cause daño.

, el silencio protege de hacer algo que cause daño. Cuando no tienes todos los datos , espera antes de opinar para evitar conflictos.

, espera antes de opinar para evitar conflictos. Cuando te tiente el cotilleo , evita comentarios que puedan herir la sensibilidad.

, evita comentarios que puedan herir la sensibilidad. Cuando quieras demostrar que tienes razón, callar a menudo es sabiduría y autocontrol.

En resumen, lo que propone esta psicóloga a través de su vídeo en TikTok es que el silencio no es una negativa, es una forma de controlar nuestras palabras, de pensar mejor lo que queremos decir y de dar o quitar la razón sin recurrir a sentimientos como el enfado o la ira.

Consejos muy interesantes que probablemente todos podamos anotar, puesto que la mayoría de estas situaciones las vivimos día a día.