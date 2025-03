Bad Gyal habla de su último corte de pelo tras hacerse viral: "Os engañé a todos"

Si sois fans de Bad Gyal y habéis estado atentos estos últimos días a sus redes sociales, seguro que habéis visto cómo la joven cantante catalana se hizo viral gracias a un sorprendente corte de pelo al estilo "pixie" con efecto mojado, luciéndolo en plena Semana de la Moda en París y acaparando las miradas y gran parte de los focos, como era de esperar.

Esto, además, ocasionó un debate entre sus seguidores, ya que algunos se plantearon si ese cambio radical era algo verídico o si, por el contrario, era un truco, por llamarlo de alguna forma. El debate no ha durado mucho más, ya que la propia Bad Gyal ha despejado todo tipo de dudas que quedasen sobre su impactante cambio de look.

Fue a través de una historia en su perfil de Instagram donde la artista reveló que ese nuevo look no era más que una peluca, dando respuesta definitiva así a todas las preguntas que se estaban haciendo sus fans en estos últimos días tras su aparición en la icónica pasarela parisina. "Y sí, os engañé a todos, el pelito corto era una peluca", decía Bad Gyal en la citada historia, mientras lucía una mascarilla facial y su largo pelo habitual, aunque lo llevaba recogido con una coleta.

A pesar de que no fue un cambio de peinado real, los seguidores de la artista no dudaron en aplaudirla. La cantante quedó tan satisfecha con cómo le quedaba su 'corte de pelo al estilo pixie' que no dudó en afirmar que en un futuro no descarta llevarlo con su propio pelo natural.

Sin duda, Bad Gyal ha demostrado una vez más su gran capacidad para generar expectación y atención alrededor de ella con todo este asunto. Seguro que en un futuro próximo vuelve a ser noticia, ya sea por su música o por alguna de estas situaciones virales que ocasiona de vez en cuando.