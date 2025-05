"Había mucho más acoso antes": Amparo Larrañaga sobre su difícil vivencia en el mundo de la actuación

Amparo Larrañaga es una de las actrices españolas más reconocidas del panorama de la actuación nacional gracias a su extensa carrera en el mundo del teatro, la televisión y el cine.

Algo que se debe, además, a su destacada presencia en algunas obras que quedarán para el recuerdo del sector con obras como 'Solos en esta Tierra', 'Lázaro en el laberinto' o 'Los ochenta son nuestros'; aunque bien es cierto que la mayoría la conocerán por su implicación en series como 'Los Hombres de Paco'.

No obstante y a pesar de su prolífica carrera, Larrañaga ha admitido en una reciente entrevista en 'No Drama Plis' que la situación del mundo de la actuación no siempre ha sido fácil.

Algo que se debe a que, según comentaba la actriz, antes existía "mucho más acoso" que ahora por una simple razón: existen leyes que se encargan de castigarlo, hay redes sociales que conciencian sobre ello y está mucho peor visto en general en la actualidad.

Y es que no son pocos los episodios de acoso que Amparo Larrañaga habría vivido en su juventud, llegando a ejemplificar la situación con un caso que vivió cuando tenía tan solo 16 años.

"Yo me acuerdo de estar actuando con 16 años, terminar la obra e irme a Boccaccio con todos. Acabar en un bar y estar yo jugando al Comecocos en la recreativa y, de pronto, notar una mano por detrás y una voz que te dice que cuánto dinero hay que meter en esta máquina para que funcione", comentaba Larrañaga.

No obstante, la actriz también aseguraba que siempre supo defenderse de este tipo de situaciones debido a su carácter, el cual le permitía no dejarse llevar por este tipo de acosos.

Teniendo esto en cuenta, Larrañaga remataba sus declaraciones afirmando que antes se tendía a ocultar el acoso mucho más que ahora, aunque esto no quita que siga existiendo a día de hoy.