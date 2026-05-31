Guti desvela el motivo real por el que abandonó 'El Chiringuito': "Eran muy malos"

'El Chiringuito', presentado por Josep Pedrerol, es uno de los programas deportivos de referencia de la televisión española. Es conocido por sus habituales tertulias, donde la polémica está presente en cada momento del programa. Entre los colaboradores más queridos por la audiencia se encuentran Tomás Roncero, Jota Jordi, José Luis Sánchez y Carme Barceló, entre otros.

Uno de los tertulianos que formó parte del espacio, pero que ya no participa en él, es el exjugador del Real Madrid José María Gutiérrez, conocido como Guti.

El exfutbolista desveló los motivos de su salida del programa de Pedrerol durante su participación en el pódcast 'Bajo los Palos', conducido por Iker Casillas, donde también repasó algunos de los momentos más destacados de su carrera deportiva.

Cabe recordar que Guti actualmente colabora con DAZN, pero también participa ocasionalmente en retransmisiones de LaLiga. "Ya no voy a 'El Chiringuito'. Lo dejé. Este año estoy haciendo solo DAZN y, bueno, también trabajo de vez en cuando con LaLiga, pero 'El Chiringuito' lo he dejado. Sí, sí, lo he dejado", explicó el ex del Real Madrid a Casillas.

Guti quiso dejar claro que su salida de 'El Chiringuito' no responde a ningún conflicto con nadie, sino que creía que debía cerrar una etapa, con el objetivo de priorizar una vida más tranquila: "Al final hay momentos en los que tienes que cerrar una etapa y esa etapa, de momento, se ha cerrado".

Sin embargo, el exentrenador del Almeria aseguró que podría volver en un futuro, pues "a Josep le tengo un cariño muy especial, debido a que hay muy buena conexión entre los dos".

Guti / YouTube

Por otra parte, el colaborador de DAZN reconoció que los horarios de 'El Chiringuito' no eran los más favorables, ya que el programa se emite habitualmente de domingo a jueves, entre las 23:45 y las 02:45 horas.

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"Los horarios eran muy malos: el programa empezaba antes de las 12 de la noche y terminaba antes de las 3:00. Necesitaba un descanso", zanjó sobre cuáles fueron los motivos reales de su marcha de 'El Chiringuito'.