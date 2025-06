Guti 'atiza' a Lamine Yamal por su vestimenta: "No me gusta lo que hace"

Lamine Yamal es el hombre de moda. Todo el mundo habla de él. El futbolista del FC Barcelona y de la selección española completó una gran temporada y ya es el jugador con más valor en el Transfermarkt. Un jugador con mucho fútbol, pero también con bastante personalidad.

En las últimas semanas, Lamine ha sido juzgado por pequeños detalles a la hora de vestir. Por ejemplo, se le criticó que jugase con los pantalones más bajados de lo habitual, que llevase dos pares de gafas de sol durante la celebración o que asistiese a la rueda de prensa con gorra en la reciente edición de la Nations League.

Pese a que el futbolista es uno de los mayores talentos de la selección, existen aficionados o figuras del deporte que no comparten la manera de pensar de Lamine. Es el caso de Guti, exjugador del Real Madrid, que criticó al futbolista del FC Barcelona en 'El Chiringuito' por su decisión de acudir a la rueda de prensa de la selección española con una gorra puesta para atrás, tras ganar a Francia.

La realidad es que es un estilo propio del jugador y que incluso ya vimos en su momento con estrellas del Real Madrid como Cristiano Ronaldo o Zinedine Zidane. "Yo no sé si es la primera vez que veo a un tío con una gorra para atrás. A mí eso no me gusta. ¡Porque está con la selección española!", decía Guti.

El entrenador del Juvenil A del Real Madrid, que ganó la Copa y la Champions en 2017, apuntó que "cuando se vaya a Ibiza, o esté donde quiera, que lo haga. Pero con la selección española en una rueda de prensa no. A mí no me gusta", continuaba de forma contundente.

Guti terminó su crítica a Lamine destacando que "no es culpa de Lamine, que al final hace lo que quiere. Es culpa de que esté ahí y le tenga que decir 'oye, con la gorra en rueda de prensa con la selección española, no', afirma.

La FIFA contradice a Guti

El reglamento FIFA no determina como deben ir los jugadores en rueda de prensa. Según la norma 4.4, está permitido equipamiento protector no peligroso, como por ejemplo guantes, protectores de cabeza, máscaras faciales, rodilleras y coderas, fabricados con materiales blandos, ligeros y acolchados. También están permitidas las gorras y las gafas de protección.

Cuando se usen protectores de cabeza (excepto gorras para guardametas) estos deberán:

ser de color negro o del color principal de la camiseta (siempre y cuando los jugadores de un mismo equipo usen el mismo color);

estar en consonancia con el aspecto profesional del equipamiento del jugador;

no estar unidos o sujetos a la camiseta;

no suponer ningún riesgo para el jugador que lo lleve ni para ningún otro jugador (p. ej. un cierre alrededor del cuello);

carecer de partes que sobresalgan (protuberancias).

Lamine Yamal, por lo tanto, no incumple el reglamento, según el reglamento del fútbol.