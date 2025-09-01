Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
SOCIEDAD

¿Te gusta correr? Una de estas razas de perro es el compañero perfecto

Los 'runners' también tienen perros mejores que otros debido a sus cualidades físicas

Los 10 nombres más bonitos para perros, según su carácter, género y raza (lo dice la Inteligencia Artificial, pero la redacción de Woman no lo corrobora)

Los 10 nombres más bonitos para perros, según su carácter, género y raza (lo dice la Inteligencia Artificial, pero la redacción de Woman no lo corrobora)

David Cruz

David Cruz

Salir a correr acompañado de tu mascota es cada vez más habitual, pero no todos los animales están preparados para hacer este tipo de actividad y llevarlos al límite puede ser contraproducente para ellos. Elegir bien a tu compañero de carrera es fundamental si quieres cuidar su salud y disfrutar de rutas más seguras y entretenidas.

¿Cuáles son tan solo algunos de los factores a tener en cuenta a la hora de determinar si un perro puede seguir tu ritmo a la hora de correr al aire libre? La genética, el tamaño y la energía de cada raza es fundamental.

Las mejores razas de perro para salir a correr contigo

Algunas razas destacan por ser verdaderos atletas. Por ejemplo, el Weimaraner y el Vizsla son resistentes, rápidos y soportan bien el calor, lo que nos hace perfectos tanto para carreras cortas como para salidas algo más largas.

El Dálmata, una de las razas de perro más conocidas gracias a la película de Disney, también es un corredor nato como bien dice su historia acompañando carruajes y tiene una gran capacidad para mantener el trote durante horas.

Otras razas, en cambio, requieren ciertas precauciones:

  • El Border Collie es incansable, pero siempre que el clima sea fresco y no cálido.
  • El Pastor Australiano más de lo mismo: puede correr bastante siempre que no haga mucho calor.
  • Los Husky Siberiano están hechos para correr en temperaturas bajas.
  • Y los galgos al revés: se cansan antes si hace frío o el clima es húmedo.

Evidentemente, también hay perros que no deberían correr con humanos, como los perros braquicéfalos (pug, bulldog francés...): tienen muchos problemas respiratorios y les es prácticamente imposible seguir el ritmo.

Más consejos para elegir al mejor perro de cara a un 'runner': no se recomiendan razas gigantes o perros con patas muy cortas. Tampoco los pitbull, aunque estos deben hacer ejercicio cuando no haga mucho calor.

