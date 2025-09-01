SOCIEDAD
¿Te gusta correr? Una de estas razas de perro es el compañero perfecto
Los 'runners' también tienen perros mejores que otros debido a sus cualidades físicas
Salir a correr acompañado de tu mascota es cada vez más habitual, pero no todos los animales están preparados para hacer este tipo de actividad y llevarlos al límite puede ser contraproducente para ellos. Elegir bien a tu compañero de carrera es fundamental si quieres cuidar su salud y disfrutar de rutas más seguras y entretenidas.
¿Cuáles son tan solo algunos de los factores a tener en cuenta a la hora de determinar si un perro puede seguir tu ritmo a la hora de correr al aire libre? La genética, el tamaño y la energía de cada raza es fundamental.
Las mejores razas de perro para salir a correr contigo
Algunas razas destacan por ser verdaderos atletas. Por ejemplo, el Weimaraner y el Vizsla son resistentes, rápidos y soportan bien el calor, lo que nos hace perfectos tanto para carreras cortas como para salidas algo más largas.
El Dálmata, una de las razas de perro más conocidas gracias a la película de Disney, también es un corredor nato como bien dice su historia acompañando carruajes y tiene una gran capacidad para mantener el trote durante horas.
Otras razas, en cambio, requieren ciertas precauciones:
- El Border Collie es incansable, pero siempre que el clima sea fresco y no cálido.
- El Pastor Australiano más de lo mismo: puede correr bastante siempre que no haga mucho calor.
- Los Husky Siberiano están hechos para correr en temperaturas bajas.
- Y los galgos al revés: se cansan antes si hace frío o el clima es húmedo.
Evidentemente, también hay perros que no deberían correr con humanos, como los perros braquicéfalos (pug, bulldog francés...): tienen muchos problemas respiratorios y les es prácticamente imposible seguir el ritmo.
Más consejos para elegir al mejor perro de cara a un 'runner': no se recomiendan razas gigantes o perros con patas muy cortas. Tampoco los pitbull, aunque estos deben hacer ejercicio cuando no haga mucho calor.
