Guitarricadelafuente destapa su adicción a las redes sociales y el móvil en 'La Revuelta': "Estoy completamente enganchado a la dopamina"

La llegada de 'La Revuelta' a la parrilla televisiva supuso un trasiego para 'El Hormiguero', que veía como su hegemonía nocturna estaba en peligro tras el aterrizaje del programa en TVE. Sin embargo, con el paso de los meses, Pablo Motos continúa como líder del 'acces prime time' y David Broncano se ha consolidado como la segunda opción favorita.

Además del presentador de Jaén el formato se sostiene gracias a sus colaboradores, como Lalachus, Pablo Ibarburu o Jorge Ponce. Además de la inestimable participación de Ricardo Castella, el director del programa, y Grison, el mago de la mesa de mezclas y el 'beatbox'.

En la noche del lunes 16 de junio el invitado fue el artista Guitarricadelafuente, que visitaba el Teatro Príncipe Gran Vía para presentar su último disco: 'Spanish Leather', además de los habituales desvaríos de todas las entrevistas del programa.

El artista de Benicàssim es un joven talento de la música española, nacido en 1997, que interpreta estilos que van desde el folk, hasta el pop, pasando por música indie o alternativa. Su tema más escuchado en Spotify es 'nana triste' que lleva más de 92 millones de reproducciones en la plataforma, donde 2 millones mensuales de personas disfrutan de sus composiciones. En el programa, en cambio, interpreto 'Tramuntanta' otro de sus éxitos.

El cantautor comentaba durante la charla con Broncano que siempre había intentado hacer música atemporal, pero que después de fijarse en cómo se consumen las redes sociales en la actualidad le cambió el pensamiento: "Siempre me había resistido a TikTok y lo veía como una cosa que me daba un poco de 'cringe'", apuntaba el valenciano.

Sin embargo, al final terminó cayendo en la dopamina que genera ese 'scroll' infinito: "En vez de estar como un viejo, obsoleto, decir, me voy a sumar a la máquina", revelaba. Broncano, por su lado, se percataba que los invitados normalmente hablan de como han ido desprendiéndose de este mundillo y le sorprendía la postura de Álvaro, nombre real del artista.

"Estoy completamente adicto a la dopamina", aseguraba el joven, que además se sinceraba apuntando que "no puede resistir, no puede hacer nada". Ante esa sinceridad el presentador agradecía las palabras y terminaba el tema con una broma: "Has sido derrotado por Silicon Valley", sentenciaba.

Adicto al móvil, en general

Pero más allá de TikTok, Guitarricadelafuente confesaba también estar adicto al móvil: "Cuando me despierto por la mañana ya me sale la alarma de estar superando el límite", decía. En este sentido, lejos de tirarse de los pelos aseguraba que le "parecía bonito", pues ha dejado de luchar contra sus impulsos y ha abrazado la realidad para no tener que vivir peleándose consigo mismo por no caer en la tentación.

Después de eso, repasaban los últimos datos en el teléfono del cantante y aparecían datos como que había pasado seis horas y media durante un día, u ocho horas y media la jornada que más uso dio al teléfono, de las cuales cuatro y media fueron de Instagram.