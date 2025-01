Un guiri visita La Boqueria y no prueba ningún plato típico catalán: "Estoy flipando"

La Boqueria es un lugar emblemático en Barcelona que se llena de turistas para probar los platos más tradicionales de la gastronomía española y catalana. No obstante, los extranjeros tienen gustos muy diferentes a la hora de comer y así ha sucedido con un creador de contenido que ha compartido su visita al mercado en un vídeo de TikTok, que se ha hecho viral por la comida que elige degustar.

Se trata del influencer Tommy Winkler, con sobrenombre 'The Food Guy', que ha publicado un vídeo de su experiencia en La Boqueria probando los distintos platos, pero lo que más sorprende a los seguidores es que no prueba ninguna comida tradicional de la península ibérica. Por otro lado, el creador de contenido ha asegurado que no olvidará jamás su visita al mercado.

El tiktoker empieza el vídeo desayunando un pincho de fresas cubierto de chocolate con leche y chocolate blanco. Aunque, no es lo único que degusta, ya que se toma un 'smoothie' de pitahaya, una fruta que procede de países como América y México, pero que se puede encontrar en algunas partes de España.

A la hora de comer, Winkler se decide por probar una bomba de pollo, que podría ser en referencia a la tradicional bomba de la Barceloneta, pero que la original a priori está elaborada por patata y carne picada. También, come un taco de hamburguesa, un plato nada tradicional en Catalunya, y más tarde decide por comprarse un cucurucho de jamón serrano, lo único que degusta típico de la península ibérica.

Para cenar, el creador de contenido come un erizo a cucharadas, un burrito rebozado de jamón serrano y queso, y por último una tostada con tartar de bogavante. En el postre se decanta por un sirope griego llamado Touloumpakia. Para finalizar, se come una chuchería de nubes de fresa y una nube de plátano totalmente blanda.

Tras ver todo el vídeo, muchos usuarios de España y sobre todo de Barcelona se han quedado perplejos de que no se comiese ningún plato tradicional. Un usuario comenta que "estoy flipando que este esté en España". Otro acaba exponiendo con indignación: "No hay nada español ahí".