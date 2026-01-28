Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SALUD

Guillermo Rodríguez, especializado en Nutrición Humana: "Los vegetales no són necesarios"

La clave estaría en observar cómo responde cada cuerpo y no seguir recomendaciones genéricas sin cuestionarlas, según el doctor

Durante años se ha repetido casi como un dogma que los vegetales son imprescindibles en la alimentación, especialmente en la de los niños. Sin embargo, cada vez más personas cuestionan esta idea y se preguntan si realmente son tan necesarios como se afirma o si se ha exagerado su papel dentro de una dieta equilibrada.

Uno de los puntos más debatidos es la fibra. Aunque suele presentarse como indispensable, la realidad es que no se absorbe como otros nutrientes. Además, muchas personas experimentan hinchazón, gases o malestar digestivo al consumir grandes cantidades de fibra vegetal, lo que abre el debate sobre si su consumo debe ser igual para todos.

Desde esta mirada, el doctor Guillermo Rodríguez Navarrete, especializado en Nutrición Humana, nos cuenta las claves de una buena alimentación, sobre todo en los más pequeños.

Los vegetales en la alimentación diaria

"Los vegetales no són necesarios. Si tu hijo come carne, huevo, pescado, queso y yogur, puedes estar tranquilo aunque coma poco. Si tu hijo come otras cosas, y no come de estos cinco alimentos principales, que són densos en nutrientes, mal. Pura proteína y grasa", empieza diciendo Guillermo Rodríguez Navarrete, doctor en Nutrición Humana, PhD, FACN, CNS, LDN.

"Por lo que hace a los vegetales, meniconados antes, no són necesarios. Pueden entrar en una alimentación, pero por qué quieres tener fibra si no la absorbes? Los seres humanos no absorbemos fibra. Se empieza a acumular en el colon y empieza a crear problemas y es a lo que mucha gente le causa problemas digestivos. Uno puede comer vegetables y estar saludable, pero tu cuerpo no los necesita.

Comer vegetales no sería una obligación, sino una opción personal. Hay quienes los toleran bien y los disfrutan, y otros que se sienten mejor reduciéndolos o eliminándolos. La clave estaría en observar cómo responde cada cuerpo y no seguir recomendaciones genéricas sin cuestionarlas.

Eso no significa que los vegetales sean “malos” por definición, sino que su importancia podría variar según el contexto, la edad, la salud digestiva y el estilo de vida de cada persona. La nutrición no es una ciencia exacta ni una fórmula única que funcione para todos.

