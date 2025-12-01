Guillermo Francella y Javier Veiga, invitados esta noche en 'El Hormiguero': qué es de ellos y por qué vuelven al programa

Son dos de los actores más respetados, y también más carismáticos, del panorama iberoamericano, y esta noche, lunes 1 de diciembre de 2025, se sientan en el plató de 'El Hormiguero' para convertir el arranque de mes en una auténtica noche de cine. Guillermo Francella y Javier Veiga visitan el programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos para presentar 'Playa de Lobos', su nueva película, que aterriza en los cines de España este viernes 5 de diciembre.

¿Por qué vuelven a 'El Hormiguero'? Además de promocionar la cinta, que no deja de ser el propósito principal de la visita, ambos prometen una de esas entrevistas que mezclan anécdotas, humor y confesiones. Y teniendo en cuenta la trayectoria de los dos, todo apunta a que Pablo Motos tendrá material para rato.

'Playa de Lobos', dirigida por el propio Javier Veiga, cuenta la historia de dos desconocidos que coinciden en una playa aparentemente tranquila. Nada que ver: lo que comienza como un encuentro casual termina convirtiéndose en una tensión creciente repleta de giros y algún que otro momento inesperado.

¿Quiénes son Guillermo Francella y Javier Veiga?

Pero, ¿quiénes son realmente Francella y Veiga? Guillermo Francella es uno de los actores argentinos más admirados del último medio siglo, un tipo capaz de pasar de la comedia más popular al drama más intenso, sin perder un ápice de credibilidad.

En cuanto a Javier Veiga, son ya muchos los años que lleva combinando su pasión por la interpretación con una dirección marcada por su estilo propio: historias cercanas, personajes complejos llenos de matices y una mezcla de emoción y humor a partes iguales que es parte de su cine.

Esta noche, lunes 1 de diciembre, ambos prometen contar secretos del rodaje de 'Playa de Lobos', hablar de sus largas trayectorias y regalarnos algunos de esos momentos inesperados que tan habituales son ya en 'El Hormiguero'.