Temporal

Un guía de montaña se viraliza por su sincera crítica a los 'domingueros': "La gente quiere tocar la nieve y a veces toca los cojones"

Las lluvias y nevadas en el Pirineo han coincidido con las Fiestas y muchos han querido aprovechar las vacaciones para subir a los picos

Un guía de montaña habla claro sobre la gente que va a la nieve sin preparación.

Un guía de montaña habla claro sobre la gente que va a la nieve sin preparación. / TV3

Pol Langa

Pol Langa

El temporal que ha azotado la Península Ibérica durante estas Fiestas navideñas ha dejado gruesos importantes de nieve en algunas zonas del país. En Catalunya, por ejemplo, el Pirineo de la zona de Girona se ha teñido de blanco con estampas más propias de pleno invierno, en enero o febrero, que del mes de diciembre.

Por eso, aprovechando las vacaciones muchas familias han aprovechado para subir a la montaña en busca de una experiencia muy difícil de vivir en ciudades más próximas al litoral: un día en la nieve, aunque no todo el mundo está tan contento con la posibilidad de que tanta gente acceda a los picos.

Así lo ha evidenciado Jaume Vila, un guía de montaña y gerente de una escuela de esquí en Vallter que fue entrevistado por los servicios informativos de TV3, la televisión autonómica catalana, y que no se mordió la lengua al hablar de este perfil de visitantes poco habituados a la nieve.

"La gente quiere tocar nieve y a veces tocan los cojones", se sinceraba el hombre, cansado de ver a personas muy poco preparadas. Su crítica no iba de vacío, ya que denunciaba que "atascan las carreteras" de acceso a las pistas, como lo demuestran los 50 coches que se quedaron atrapados el domingo 28 de diciembre.

Por eso, pedía que la gente fuese "un poco conscientes de que hay nieve y es un hábitat al cual no todo el mundo está acostumbrado", por lo que en ocasiones no son del todo conscientes de lo que implica. "A veces suben sin cadenas y complican un poco la situación", añadía y pedía "tener un poco de paciencia" en estos momentos donde debería imperar la seguridad.

Más tarde, concedió una entrevista al programa 'Versió RAC1' donde se ha explayado un poco más al respecto: "Hace 30 años que vengo por estas montañas y me he encontrado con muchos 'fregados'", añadía Vila. "La gente viene con zapatos planos, con mocasines y pantalones de pitillo, a veces. Me he llegado a encontrar a un hombre con tejanos colgado del Coll de la Marrana pataleando, en la cornisa", comentaba en la radio catalana.

Los comentarios ácidos del hombre revelan una problemática importante en estas situaciones de nieve: "La gente no es consciente, pueden hacerse daño ellos y al resto. Con la de gente que había, si tiene que subir una grúa a rescatar a alguien, no llega". Por eso, proponía que se cobrasen los rescates para ahuyentar a los que suben sin preparación ninguna.

Al guía no le falta razón, pues este mismo lunes se ha conocido la muerte de dos personas en el Pirineo aragonés por culpa de una avalancha, demostrando que incluso yendo preparado la naturaleza siempre puede sorprender y causar mucho daño.

