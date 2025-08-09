La Guardia Civil usa un vídeo viral en redes para pillar al maltratador que pegaba a su perro en plena calle en Catalunya

A finales de la semana pasada se viralizó un vídeo que compungió el corazón de todo aquel que guarde amor por los animales.

En él aparecía un joven maltratando a su perro en plena calle: le daba golpes con la correa, patadas, puñetazos y lo arrastraba por el asfalto sin que el can pudiera hacer nada.

Los sucesos ocurrieron el la localidad catalana de Calaf, en la demarcación de Barcelona, cerca de la estación de tren y las ha republicado la Guardia Civil en su perfil en las redes sociales, además de apuntar a que este tipo de delitos se penan con hasta 18 meses de prisión, multas e inhabilitaciones.

Las imágenes corrieron rápidamente por las redes sociales y muchos condenaron al hombre, hasta que ha intervenido la benemérita, que ya ha abierto una investigación a través de su división del Seprona, la división destinada a la protección de la naturaleza, y a puesto al perro a buen recaudo.

Por eso, el 6 de agosto unos agentes del cuerpo de policía acudieron al domicilio del maltratador e identificaron al joven, a quien retiraron la custodia del perro y enviaron a una protectora próxima para que recibiese cuidados veterinarios y, básicamente, amor.

Gracias a la #ColaboraciónCiudadana, #GuardiaCivil investiga a una persona por un presunto delito de #MaltratoAnimal tras difundirse un vídeo en #RRSS



El vídeo, grabado en #Calaf (#Barcelona), muestra agresiones reiteradas a un perro de raza pastor belga malinois



El animal… pic.twitter.com/L0t3rxnkZX — Guardia Civil (@guardiacivil) August 9, 2025

El caso se une a la lista de animales maltratados documentada. Según apuntaba el Ministerio de Derechos Sociales, el 80% de las mascotas que llegan a los centros de acogida (perros y gatos) lo hacen sin chip identificativo, por lo que no es posible identificar a su propietario.

El abandono es una de las lacras más importantes en este tema, pues los datos aportados por 'El Periódico' y recogidos de la Fundación Affinity aseguran que en 2024 las protectoras recogieron más de 292.000 animales en todo el país, la cifra más alta desde 2020.

Por otro lado, en Catalunya las denuncias por maltrato animal aumentaron durante este mismo período en un 8,3%, respecto a las mismas cifras del año anterior, y llegaron a los 323 casos.