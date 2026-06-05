DGT
La Guardia Civil se pone seria con las multas por circular a menor velocidad de la exigida y vigila con cámaras
La Guardia Civil vigila con cámaras las infracciones por circular demasiado despacio y por no llevar cinturón de seguridad.
Circular demasiado despacio también puede salir caro. La normativa de tráfico no solo castiga los excesos de velocidad, sino también ir por debajo del mínimo permitido cuando no existe una causa justificada, y la Guardia Civil está intensificando la vigilancia con cámaras para detectar este tipo de infracciones, junto a la ausencia del cinturón de seguridad obligatorio.
Qué multas pueden aplicarse
La Dirección General de Tráfico recuerda que circular a una velocidad anormalmente baja sin motivo puede considerarse una infracción grave. En autopistas y autovías, ir por debajo de 60 km/h está prohibido, salvo excepciones, y puede acarrear una multa de 200 euros sin retirada de puntos.
En el resto de vías, el límite mínimo suele ser la mitad de la velocidad máxima permitida para esa carretera. Eso significa que no solo importa no pasarse, sino también no ir demasiado lento si se entorpece la circulación. Está demostrado que esto puede ser muy peligroso para el resto de conductores.
Por qué se vigila tanto
El objetivo de esta vigilancia es evitar situaciones de riesgo que puedan provocar frenazos, maniobras bruscas o accidentes. Ir demasiado despacio sin motivo puede sorprender al resto de conductores y dificultar la fluidez del tráfico, especialmente en vías rápidas.
Por eso la Guardia Civil está apoyándose en cámaras y controles específicos para localizar este tipo de conductas. La idea es que el cumplimiento de los límites sea completo: ni por arriba ni por abajo. Obviamente, circular sin el cinturón de seguridad abrochado está terminantemente prohibido y se multa con dureza.
Cuándo está permitido ir más lento
La normativa sí contempla situaciones en las que reducir la velocidad está justificado. Puede hacerse, por ejemplo, cuando hay peatones, ciclistas, mala visibilidad, lluvia intensa, niebla o cualquier circunstancia que obligue a extremar la precaución.
En esos casos, ir más despacio no solo es legal, sino recomendable. La sanción aparece cuando se circula a una velocidad anormal sin razón válida y se dificulta el paso de otros vehículos.
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