La Guardia Civil obligada a alertar por esta nueva estafa: "Si te llega una multa es importante que..."

Los mensajes fraudulentos son un sistema que utilizan los ciberdelincuentes o hackers para robar nuestros datos personales con el objetivo de poder realizar diferentes acciones u operaciones en nuestro nombre, como por ejemplo, acceder a nuestras cuentas bancarias.

Y es que los estafadores no descansan y aprovechan cualquier momento para intentar robar tus datos y, por consiguiente, tu dinero. Es por esto que desde la Guardia Civil han alertado sobre ciertos mensajes fraudulentos.

El pasado mes de mayo, la Dirección General de Tráfico (DGT) anunciaba un robo de datos de millones de conductores españoles. Se detectó un acceso ilícito a su base de datos, un robo del que se informó al Grupo de Investigación y Análisis de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (GIAT).

Estos datos robados, según informa El Confidencial, se habrían puesto a la venta en un foro especializado en el que se comercializan con datos para realizar estafas. Es por esto que la Guardia Civil ha tenido que alertar a la población del procedimiento que siguen los estafadores.

"Si te llega una multa es importante que, antes de pagarla o recurrirla, compruebes que es de la DGT. Revisa los datos y comprueba que toda la información sea correcta", indican.

"Recuerda que la DGT notifica sus multas únicamente a través de uno de los siguientes canales: Correo postal (con posterior envío al Tablón Edictal si no te han localizado en tu domicilio). Notificación electrónica a través de la DEV - Dirección Electrónica Vial. Si recibes un aviso de una multa de tráfico por mensaje de texto, es un fraude. La DGT NUNCA notifica por SMS. No cliques en el enlace, Si crees que has podido ser víctima de esta estafa, llama al 062", terminan diciendo.