La Guardia Civil ya multa con hasta 800 euros por este descuido aunque circules a la velocidad correcta: el BOE obliga a llevar la nueva etiqueta identificativa con número único

Uno de los errores más habituales al volante suele estar relacionado con el exceso de velocidad, pero no todas las sanciones de tráfico tienen que ver con pisar más el acelerador de la cuenta. De hecho, ya hay conductores que pueden enfrentarse a multas de hasta 800 euros incluso circulando dentro de los límites permitidos si incumplen una nueva obligación administrativa.

La medida nace tras la entrada en vigor de la normativa publicada en el BOE, que introduce la obligación de que determinados vehículos lleven una etiqueta identificativa con un número único asignado. Su objetivo es facilitar la identificación del vehículo durante los controles y reforzar la trazabilidad de estos medios de transporte.

Un guardia civil multando a un conductor / SPORT

Respetar la velocidad ya no evita una sanción

En este contexto, la Guardia Civil y el resto de cuerpos encargados de la vigilancia del tráfico han intensificado las inspecciones para comprobar que los vehículos afectados cumplen con todos los requisitos exigidos por la nueva regulación. Circular sin esa identificación puede dar lugar no solo a una sanción económica, sino también a la inmovilización del vehículo hasta que la situación quede regularizada.

Uno de los aspectos que más está llamando la atención es que esta infracción no tiene ninguna relación con la forma de conducir. Es decir, un usuario puede respetar escrupulosamente los límites de velocidad y, aun así, ser sancionado por no llevar la etiqueta obligatoria.

La finalidad de esta identificación es que las autoridades puedan verificar de forma inmediata que el vehículo está correctamente registrado y cumple con las condiciones exigidas por la normativa vigente. Por ello, durante los controles no solo se revisa la documentación o el estado del vehículo, sino también que la etiqueta identificativa esté instalada correctamente y sea perfectamente visible.

Un agente de Tráfico de la Guardia Civil / J. M.

Una multa que puede alcanzar los 800 euros

La cuantía de la sanción dependerá de la infracción cometida y del tipo de vehículo afectado. En los casos más graves contemplados por la normativa, la multa puede llegar hasta los 800 euros, además de la inmovilización del vehículo cuando no reúna los requisitos necesarios para seguir circulando.

Por este motivo, las autoridades recuerdan que no basta con cumplir las normas de circulación. También es imprescindible mantener al día todas las obligaciones administrativas que afectan al vehículo, ya que un simple incumplimiento documental puede traducirse en una sanción importante incluso aunque la conducción haya sido completamente correcta.