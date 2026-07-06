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La Guardia Civil intensifica los controles en los garajes y una mala decisión al aparcar puede acabar en una multa superior al salario medio en España

Aunque muchos conductores creen que una plaza de garaje es un espacio privado sin apenas restricciones, dejar el coche de forma indebida puede derivar en una sanción económica de miles de euros

PARKING 1

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Ramón Gutiérrez

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Tener una plaza de garaje en propiedad o de alquiler es una comodidad de la que disfrutan miles de conductores en España. Ya sea para aparcar el coche que utilizamos a diario o para guardar un segundo vehículo durante largos periodos, este espacio ofrece seguridad y tranquilidad.

No obstante, aparcar el coche en un garaje privado no exime a los propietarios de cumplir con determinadas obligaciones. De hecho, existe un documento que debe estar siempre en vigor y cuya ausencia puede salir muy cara.

Cuidado si aparcas donde no debes en un parking

En los casos más graves, la multa puede superar el salario medio en España -situado en torno a los 1.260 euros mensuales en 12 pagas- e incluso alcanzar los 3.000 euros.

Según explican desde RACE, la legislación española obliga a que cualquier coche o moto cuente, como mínimo, con un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños personales y materiales que puedan causarse a terceros.

Circular sin esta cobertura puede salir muy caro: las sanciones oscilan entre los 601 y los 3.005 euros, aunque la cuantía final depende de factores como si el vehículo estaba estacionado o en circulación, cuánto tiempo llevaba sin seguro y si el propietario ya había sido sancionado anteriormente por la misma infracción.

Parking 2

Parking 2 / SPORT

En el caso de los coches y las motos, la normativa sobre responsabilidad civil deja claro que es el propietario quien tiene la obligación de contar con un seguro en vigor.

Si no cumple con este requisito, se enfrenta a una sanción que, de media, ronda los 800 euros cuando el turismo está estacionado y puede alcanzar los 1.500 euros si circula sin asegurar. La cuantía, además, puede incrementarse de forma considerable si se produce un accidente con personas afectadas.

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Las consecuencias no terminan ahí. Los agentes también pueden inmovilizar el vehículo y trasladarlo a un depósito municipal. En ese caso, será el propietario quien deba hacerse cargo de todos los gastos derivados de la retirada y la estancia del vehículo antes de poder recuperarlo, tal y como recuerda RACE.

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