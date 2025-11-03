SOCIEDAD
La Guardia Civil, sobre los controles de alcoholemia y drogas: "Forman parte de las medidas que salvan vidas"
El cuerpo de seguridad compartió un nuevo vídeo en sus redes sociales
La Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil tienen un propósito claro para este 2025: continuar disminuyendo el riesgo de mortalidad en las carreteras. Los vehículos motorizados son una forma de transporte que millones de personas emplean cada día, y depende de cada persona asegurar que la carretera sea un espacio seguro.
Hace unos días, la Guardia Civil compartió en su cuenta oficial de TikTok un nuevo vídeo que ya supera las 10.000 visualizaciones, en el cual explicaron en detalle cómo se realizan los controles de alcoholemia y drogas en las carreteras.
En el vídeo, una agente comenzó explicando que en este tipo de operativos: "Lo que hacemos es verificar que los conductores se encuentran en condiciones óptimas para circular con seguridad".
Según señaló, el objetivo principal de estos controles es claro: "Prevenir siniestros viales y proteger tu vida y la de quienes viajan contigo".
La Guardia Civil subraya que, en caso de ser detenido en un control, lo primero es mantener la calma. "Recuerda que estos controles forman parte de las medidas que salvan vidas cada día en las carreteras", indicó la agente, destacando la importancia de la colaboración y el respeto hacia los agentes.
Asimismo, recordó que conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas multiplica considerablemente el riesgo de sufrir un accidente de tráfico, poniendo en peligro tanto a uno mismo como al resto de usuarios de la vía.
La agente añadió que "depende de la responsabilidad de cada uno", insistiendo en que la seguridad vial es una cuestión colectiva.
El vídeo concluye con un mensaje claro y contundente: "Recuerda que la mejor fiesta termina con todos en casa. ¿Sales este fin de semana? Si bebes, no conduzcas".
- El BOE lo confirma: el recorte en las nóminas de hasta 95 euros menos que entrará en vigor el 1 de enero
- Buenas noticias para millones de jubilados: esta será la subida de las pensiones máxima y mínima en 2026
- Javier Morant, autónomo: 'Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo puedo trabajar 37 a la semana
- Un experto en trabajo desvela el trabajo mejor pagado de España: 'Un electricista gana más de 2.500€ y sin límite de edad
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: tu empresa no puede negarte este derecho si trabajas 6 horas seguidas
- Ángel Gaitan, mecánico, sobre los coches de segunda mano: 'Antes de comprar hay que revisar el coche a fondo
- Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma
- Félix Chaqués, extrabajador de Dabiz Muñoz, sobre trabajar con él: 'Lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión