Tráfico
La Guardia Civil comienza a extremar la vigilancia en los atascos y ya multa a los coches sin saberlo: adiós a esto tan común
Manuel Riu / Male Robles
Según un informe de Cleverea los españoles perdemos de media unas 20 horas al año en atascos, cifra que se duplica si vives en una ciudad grande como Madrid o Barcelona. Además de la tremenda pérdida de tiempo que suponen, los atascos sacan lo peor de cada uno.
Y es que la falta de paciencia en los conductores junto con el estrés pueden derivar en un accidente o en una situación de riesgo, por lo que te recomendamos que, en caso de encontrarte en un atasco, te lo tomes con toda la calma que puedas.
En muchas ocasiones la prevención puede ayudarte a no coger un atasco. Se trata de una forma muy sencilla de evitar el mal rato y el agobio que generan las retenciones cuando vas conduciendo. Muchas personas salen algo antes de su casa para no quedarse atrapados en un atasco cuando se van de viaje o al trabajo.
Si no eres de esos a los que no les importa madrugar para salir antes, la DGT ofrece siempre en su página web información actualizada constantemente sobre el tráfico y las posibles incidencias que haya en las carreteras para que puedas organizar tu trayecto de la mejor forma posible. También puedes utilizar aplicaciones en tu móvil como Google Maps o Waze.
Por último y aunque pueda resultar obvio, usar el transporte público, compartir vehículo privado con amigos o compañeros de trabajo o usar una motocicleta puede hacer que te libres de muchos atascos, y además ayuda a reducir la afluencia de coches.
En las retenciones, sobre todo en aquellas que se producen durante las vacaciones (que suelen ser más duraderas) es común ver estrés y malas conductas entre los conductores. A pesar de la situación debes intentar manejar tus nervios de la mejor forma posible, ya que existen muchas conductas que, además de ser multadas por la Guardia Civil, pueden provocar un accidente. Aquí unas breves recomendaciones:
- No pegues acelerones y frenazos, puedes ser alcanzado por otro vehículo.
- Utiliza los intermitentes para señalizar todos tus movimientos, ya sean desplazamientos laterales o paradas de emergencia.
- Evita cambiar de carril. No solo ralentizas la marcha, sino que provocas aún más tensión entre los conductores.
Además, por lo general, nunca debes bajar de tu vehículo, aunque lleves mucho tiempo detenido, ya que no está permitido circular por la vía y puedes ser multado con hasta 80 euros por los agentes de tráfico. Además, en caso de que los servicios de emergencia o las autoridades tengan que abrirse paso entre los coches, el riesgo de ser atropellado es mayor
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Georgina tiene nueva filia: Los polémicos vestidos que rozan lo indecoroso
- Sergio Ramos revela el 'condimento fetiche' que añade a todas sus comidas: 'Soy un obseso
- La DGT se pone firme: Retirará el carnet de conducir a los que tomen estos medicamentos
- Aitana Bonmatí presume de Catalunya durante sus vacaciones en este bucólico y famoso pueblo de la Costa Brava
- Adelantar a la Guardia Civil en carretera: esto es lo que te va a ocurrir si pasas al coche
- La ola de calor llega a Catalunya: Los avisos del Meteocat por temperaturas superiores a los 40 grados
- La acalorada discusión entre Javier Ruiz y el líder de VOX en Murcia: 'Es como comparar el cristianismo con la Inquisición