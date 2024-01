La Guardia Civil alerta de la nueva estafa de moda: suplantan a Endesa

El Instituto Nacional de Ciberseguridad ha detectado un nuevo intento de estafa a través de correos eléctronicos falsos. Esta vez, los estafadores han ideado una trampa haciéndose pasar por la compañía Endesa. La forma de actuar consiste en enviar un e-mail a la víctima, suplantando a la compañía, donde advierten de un fallo en la facturación con el que te devuelven 200 euros a tu cuenta bancaria.

Para poder recibir el ingreso, solicitan el acceso a una plataforma fraudulenta que imita la imagen de la empresa y se muestra la cantidad del supuesto reembolso. El objetivo es obtener la información personal y bancaria de cada usuario.

La Guardia Civil, ha notificado un aumento de casos en las estafas eléctronicas y solicita que en el caso de recibir un correo presuntamente enviado por la compañía Endesa, si no has pulsado el enlace adjunto ni has proporcionado tus datos, debes marcarlo como spam y borrarlo de tu bandeja de entrada.

En caso de haber accedido al correo, introducido los datos y enviado información personal y bancaria deberás, en primer lugar, ponerte en contacto con tu banco lo antes posible para informar de lo sucedido y tomar las medidas necesarias como bloquear o cancelar la tarjeta.

⚠️AVISO

Detectada campaña de suplantación a Endesa, a través de correos electrónicos donde se comunica a la víctima un ingreso en su cuenta de 200€

Guarda las pruebas

Si la estafa coincide con que realmente estás a la espera de un reembolso de tu provedor enérgetico, accede a la página oficial de Endesa y compruebalo en tu área cliente. Si has ofrecido tus datos personales, busca en Internet durante los próximos meses para asegurar que no se ha publicado tu información privada.

Si encuentras algún dato publicado puedes ejercer el derecho al olvido para que se elimine de Internet. Recopila todas las pruebas posibles, la más importante el correo eléctronico recibido para adjuntarlo en la correspondiente denuncia ante la polícia.