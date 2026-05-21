La Guardia Civil alerta a los agricultores: plantar estos árboles puede costarte 300.000 euros

La Guardia Civil ha detenido a un agricultor en Lleida acusado de un supuesto delito contra la propiedad industrial tras descubrir una plantación ilegal de nectarinas protegidas.

Se trata de un caso que afecta a unas 5.000 unidades de árboles repartidos en 3 parcelas agrícolas de la comarca del Segrià, que puede acabar con una multa cercana a los 300.000 euros y una pena de hasta 3 años de prisión.

El origen de esta investigación se remonta a febrero de 2025, cuando los agentes detectaron posibles irregularidades relacionadas con variedades vegetales registradas. Tras varias inspecciones y análisis genéticos realizados sobre muestras recogidas en la explotación, los resultados confirmaron coincidencias con la variedad protegida de nectarina conocida como 'nectadiva'.

Según ha explicado la Guardia Civil, el agricultor reprodujo y multiplicó esta variedad a través de injertos e inoculaciones sin autorización de los propietarios de los derechos de explotación.

Abdorrahim Eddarif, jefe de cuadrilla de un campo de Aitona donde recojen nectarinas. / Sport.es

La patente pertenece a la empresa francesa Agreo Selections Fruit, titular de la protección industrial de este tipo concreto de fruta.

El investigado fue detenido en junio de 2025 y después fue puesto en libertad tras presentar declaración en dependencias policiales. Ahora debe enfrentarse a las posibles consecuencias penales derivadas del artículo 274.4 del Código Penal, que castiga los delitos contra la propiedad industrial relacionados con variedades vegetales protegidas.

Las autoridades recuerdan que este tipo de prácticas están reguladas y que los agricultores deben pagar un canon o contar con licencia si quieren cultivar ciertas especies que se encuentran registradas.

Aunque parezca un engorro, el objetivo de estas normas es proteger la investigación y el desarrollo de nuevas variedades agrícolas creadas por empresas y laboratorios especializados.