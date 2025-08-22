La Guardia Civil advierte sobre qué hacer en caso de un incendio forestal: "Puede salvarte la vida"

La actualidad española está marcada por los incendios que están afectando a las zonas de Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura, provocados tanto por las altas temperaturas como por la acción de pirómanos o personas negligentes con el medio ambiente. Hasta ahora, los agentes han detenido a 37 individuos, mientras permanecen bajo investigación 113.

No obstante, con la llegada del mal tiempo a España durante esta última semana de agosto, la AEMET comunicó que "el nivel de peligro de incendios es, en general, más bajo que en días pasados en buena parte de España".

A pesar de que el riesgo ha disminuido en algunos puntos de España, en otros sigue la alerta máxima, especialmente en el oeste y sur de la Península. Por ello, la Guardia Civil ha querido compartir un vídeo en TikTok explicando qué hacer en caso de un incendio forestal.

El agente de la Guardia Civil comienza el vídeo con una pregunta: "¿Sabrías cómo actuar si te sorprende un incendio forestal?". Lo primero que destaca es la importancia de mantener la calma en todo momento, incluso en una situación de emergencia.

La Benemérita expone que es esencial dirigirse "hacia uno de los lados del incendio, en dirección contraria al humo y al viento". Aparte, alertan de lo que nunca hay que hacer: "Cruzar las llamas".

"Si el fuego te rodea, intenta buscar zonas ya quemadas o de escasa vegetación. Cúbrete la boca y la nariz para evitar la inhalación de humo. E intenta buscar refugio en lugares abiertos", comente el agente en TikTok.

Por otra parte, la Guardia Civil señala que "si te sorprenden las llamas y estás dentro de tu vehículo, abandónalos y sigue estos consejos. Correr por el monte es más sencillo que circular".

El agente de la Benemérita indica que siempre hay que seguir las indicaciones de las autoridades, ya que con todas estas recomendaciones "pueden salvarte la vida".