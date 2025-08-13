La Guardia Civil lo aclara: ¿pueden multarte por conducir con chanclas?

Con la llegada del calor es habitual que las costumbres de los conductores cambien conforme a las altas temperaturas. Se convierte en habitual el llevar el brazo fuera de la ventanilla, conducir en tirantes, y usar sandalias o chanclas en nuestro día a día. Pero ¿sabes que riesgos conlleva y si te pueden multar?

Ante esta duda que resurge cada verano entre quienes van al volante, la Guardia Civil ha querido pronunciarse y aclarar, de una vez por todas, si es o no sancionable conducir con esta ligera prenda de vestir.

La respuesta ha llegado a través de sus redes sociales, las cuales dedican a resolver este tipo de dilemas y, además, advierten a la ciudadanía de nuevos peligros, estafas o situaciones de alerta que puedan cernirse sobre la población española.

Uno de sus 'tiktoks' más virales es acerca del uso de chanclas para conducir, acumulando ya 4.5 millones de visualizaciones y más de 100.000 'me gusta'.

"El dilema de todos los veranos"

"El dilema de todos los veranos, el uso de las chanclas en la conducción", empieza anunciado la agente que aparece en el vídeo.

"Aunque su uso no está prohibido en la normativa, por parte de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y la DGT, le recomendamos no usar este tipo de calzado en la conducción", aclara su compañero.

De hecho, subraya la importancia de saber que, pese no ser directamente sancionable, el uso de chanclas o sandalias "puede interferir negativamente en la conducción y provocar un siniestro vial".

Multas por conducir con chanclas

Como ya hemos explicado, no hay una prohibición exacta de que no puedes llevar chanclas mientras conduces, pero existe una sanción respecto a la libertad de movimientos. En estos casos las multas son de 80 euros y puede hacerse con pronto pago, pagar el 50% de la multa, unos 40 euros.