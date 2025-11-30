¿Guardas música de los 80, 90 o 2000? Podrías tener un CD valorado en miles de euros

La llegada del disco compacto en los años ochenta marcó un punto de inflexión en el mundo musical. El 17 de agosto de 1982, Philips produjo el primer CD de la historia, un álbum de ABBA que inauguró oficialmente este nuevo soporte. A partir de ahí, el formato se extendió como la pólvora.

Entre 1982 y 2007 se distribuyeron cerca de 200.000 millones de CDs, una cifra gigantesca antes de que el formato empezara a perder terreno frente al MP3 y a los reproductores digitales que hoy son comunes. Con el auge del streaming, el CD ha quedado prácticamente relegado, con un peso mínimo en los beneficios de las discográficas actuales.

El mercado físico en España refleja bien este cambio: en 2023, las ventas de vinilos superaron a las de CDs. Los LP representaron el 56,2% del total, generando 14,4 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6,32% respecto a 2022. Mientras tanto, los discos compactos cayeron un 1,32%, quedándose en 11 millones de euros, equivalentes al 42,9% del negocio físico.

Atento si tienes alguno de estos CD's en casa

Si todavía guardas montones de CD antiguos en casa sin saber qué hacer con ellos, quizá te convenga echarles un vistazo: algunos lanzados en los años 80, 90 y 2000 se han convertido en auténticas piezas de coleccionista.

Según destaca un reportaje, hay varios títulos que actualmente alcanzan precios muy altos en el mercado de segunda mano. El más valioso es The Future of Rock and Roll de Bruce Springsteen, un doble CD promocional distribuido únicamente en Japón en 1988. Su rareza es tal que hoy puede rondar los 1.400 euros.

Otro lanzamiento exclusivo del mercado japonés al que merece la pena prestar atención es My Name Was Prince, de Prince. En 1993, el artista produjo apenas 50 copias para promocionar The Hits/The B-Side. Si aparece uno en buen estado, su precio supera los 6.000 euros.

Coldplay también tiene su propia joya oculta: en 1998, cuando la banda apenas comenzaba, produjeron 150 unidades de un EP titulado The Safety, además de regalar unas 350 copias entre conocidos, familiares y personal de discográficas. Hoy, un ejemplar de The Safety puede alcanzar casi 2.000 dólares.