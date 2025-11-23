Si guardas esta moneda de 2€ de 2004: podrías estar sentado sobre una fortuna

En los últimos años del siglo XX, divisas como la peseta, la lira, el marco alemán, el florín, el dracma o el franco francés afrontaron su recta final como monedas oficiales en España, Italia, Alemania, Países Bajos, Grecia y Francia.

Todas ellas formaban parte de las naciones implicadas en el mayor proyecto sociopolítico y cultural de finales de ese siglo y del inicio del actual: la Unión Europea.

Un hito fundamental de este proceso de integración fue la creación del euro, que se fue implementando a lo largo de la década. Sin embargo, no fue hasta principios del nuevo milenio —concretamente en 2002— cuando comenzó a circular en forma de monedas de 1 y 2 euros y billetes de distintas denominaciones.

En 2004, la Unión Europea dio inicio a una nueva tradición con sus monedas: la emisión de piezas conmemorativas de 2 euros de curso legal, por países y de manera periódica. La primera de estas monedas fue acuñada en Grecia, para celebrar los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Ese mismo año, seis países decidieron lanzar su propia moneda conmemorativa: Finlandia, Grecia, Italia, Luxemburgo, San Marino y el Vaticano, marcando así el comienzo de una costumbre que continúa hasta hoy.

La moneda se produjo en tiempo récord, con apenas 100 días desde su anuncio hasta su emisión. Posteriormente, en 2006, recibió un reconocimiento internacional al ser galardonada como “Moneda del Año”, destacando como la mejor pieza acuñada en 2004.

El precio de la moneda actualmente

Se trata de una moneda que lleva en circulación 21 años y que todavía se puede encontrar con relativa facilidad. Si viajaste a Grecia después de 2004, es muy posible que tengas una de estas monedas guardada en un cajón o en tu monedero. Se emitieron 35 millones de ejemplares, y algunas de ellas fueron acuñaciones especiales destinadas a coleccionistas.

Según su estado y otras particularidades, su valor oscila entre 8 € y 6.000 €, tanto en tiendas especializadas como en plataformas de subastas.