Un grupo de montañistas descubre un cofre de monedas de oro durante una excursión

En los últimos días, se ha producido un descubrimiento inesperado en la República Checa. Un grupo de excursionistas se han topado por accidente con un tesoro enterrado.

Los compañeros estaban realizando una caminata por las montañas de Podkrkonosí, al norte del país checo. El cofre contenía en su interior casi 600 monedas de oro y múltiples joyas.

Los expertos han estimado en sus análisis que el tesoro tiene un valor por más de 7,5 millones de coronas checas, es decir, 330.000 euros. No obstante, un arqueólogo aseguró que su valor "es incalculable".

Los alpinistas encontraron el cofre dentro de una lata de aluminio. Las monedas datan de entre 1808 y 1915, periodo del Imperio austrohúngaro, bajo el reinado de Francisco José I.

"Las monedas estaban agrupadas en once montones, envueltas en tela negra y colocadas cuidadosamente en un recipiente de aluminio", explicaba Miroslav Novák, responsable del Departamento de Arqueología del Museo de Bohemia Oriental. El conjunto también incluía piezas con origen francés, belga, austrohúngaro y otomano.

"Se trata de un conjunto muy particular. No corresponde a dinero en circulación, sino a un tesoro reunido y guardado con intención", argumentaba el numismático Vojtech Brádle. El experto ha confesado que quedó "boquiabierto" cuando observó el contenido del cofre. "Recibimos muchas piezas curiosas en el museo, pero esto no se ve todos los días", añadía.

Este descubrimiento tiene un gran valor histórico, por lo que el Museo de Bohemia Oriental ha comenzado inmediatamente su conservación y análisis. "En la prehistoria era común enterrar objetos por motivos religiosos, pero en la Edad Contemporánea suelen responder a contextos de incertidumbre política o económica", explicaba Novák.

La legislación de República Checa determina que los descubridores del tesoro pueden recibir hasta el 10% del valor tasado como compensación. En este caso, si la estimación de 330.000 euros es correcta, los excursionistas percibirán 33.000 euros.