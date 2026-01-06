Grúa pirata: La nueva estafa que trae la baliza V16 por su fácil geolocalización

La baliza V16, obligatoria para todos los conductores en España desde el 1 de enero de 2026, ha comenzado su andadura rodeada de polémica.

Diseñada para mejorar la seguridad vial y sustituir a los tradicionales triángulos de emergencia, su sistema de geolocalización está generando una enorme preocupación por un posible uso fraudulento de los datos que transmite.

El mismo día de su entrada en vigor, un usuario experto en tecnología creó una página web conectada a los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) que mostraba en tiempo real la ubicación de las balizas activadas en carretera.

Esta información incluía el punto exacto del vehículo averiado, el tiempo transcurrido desde la activación e incluso el sentido de la marcha, dejando al descubierto a los conductores.

El riesgo es evidente: cualquier persona, incluidos delincuentes, puede saber dónde se encuentra un coche detenido y en una situación vulnerable. Javier Cantero, coordinador de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), cuestiona si la baliza es realmente una medida de seguridad o una nueva fuente de peligro: "primero se elige a la víctima y después de comete el delito".

'Y ahora Sonsoles' comprobó la facilidad con la que se puede localizar a un conductor. En pocos minutos, encontraron a una mujer que había activado la baliza por una avería. Su reacción fue de incredulidad: "¿cómo me habéis encontrado?", preguntó al ver llegar antes a un equipo de televisión que a los servicios de emergencia.

Uno de los principales miedos es la actuación de las llamadas grúas pirata. Estas acuden al lugar alertadas por la geolocalización, se llevan el vehículo sin autorización y terminan exigiendo pagos abusivos para su liberación.

Por todo esto, expertos y asociaciones reclaman un mayor control sobre el acceso a los datos, protocolos más estrictos y garantías reales para que la tecnología destinada a proteger a los conductores no se acabe convirtiendo en una herramienta al servicio del fraude.