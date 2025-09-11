La Grossa de la Diada 2025: Primer, segundo, tercer y premio extraordinario del 11 de septiembre en Catalunya

El sorteo de la Grossa de la Diada 2025 se ha celebrado este mediodía, repartiendo más de dos millones de euros en premios. Lo más jugoso de la jornada era la recompensa de dos millones de euros al número y serie agraciados, aunque el primero, segundo y tercer premio también son un buen pellizco.

Hay que tener en cuenta que los premios se pueden recoger hasta 90 días después del día del sorteo. Eso implica que el plazo se abre mañana, 12 de septiembre, y se cerrará el próximo jueves 11 de diciembre. En caso de no hacerlo, se perderá el derecho a reclamar el premio.

Así, los resultados del sorteo son los siguientes:

Primer premio : 13.025, por 50.000 euros.

: 13.025, por 50.000 euros. Premio extraordinario : Ídem, pero la serie 25 en exclusiva, por dos millones de euros.

: Ídem, pero la serie 25 en exclusiva, por dos millones de euros. Segundo premio : 14.004, por 20.000 euros.

: 14.004, por 20.000 euros. Tercer premio : 43.394, por 10.000 euros.

: 43.394, por 10.000 euros. Reintegros: 5 y 7, por 5 euros.

Premios por aproximaciones

Además de los números agraciados, el sorteo también incluye premios para las cifras aproximadas a los números protagonistas. El funcionamiento es el siguiente:

Primer premio : 500 euros (terminación 3025), 100 euros (terminación 025) y 30 euros (terminación 25).

: 500 euros (terminación 3025), 100 euros (terminación 025) y 30 euros (terminación 25). Segundo premio : 200 euros (terminación 4004), 30 euros (terminación 004) y 10 euros (terminación 04).

: 200 euros (terminación 4004), 30 euros (terminación 004) y 10 euros (terminación 04). Tercer premio: 100 euros (terminación 3394), 20 euros (terminación 394) y 5 euros (terminación 94).

También se ven beneficiados los números cercanos a los ganadores, con 2.000 euros para el más próximo al primer premio (13.024 y 13.026) y otros menores para los más próximos al resto.