La Grossa de la Diada 2025, en directo: resultados y números premiados del sorteo del 11 de septiembre

Cuándo podré reclamar mi premio

En caso de ser uno de los afortunados a quienes toque uno de los premios, hay que tener en cuenta que existe un plazo máximo de recogida de estos. Este es de 90 días, que empiezan a contar a partir del siguiente de la celebración del sorteo. En caso de no reclamarlo, la posibilidad de adquirir el premio se esfumará.