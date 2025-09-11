Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
La Grossa de la Diada 2025, en directo: resultados y números premiados del sorteo del 11 de septiembre

La Grossa de la Diada llega un año más con un montón de premios. El 11 de septiembre es una de las fechas señaladas por la administración catalana, juntamente con Fin de Año o Sant Jordi, y miles de ciudadanos esperan saber si su número es uno de los premiados.

Primer premio

El prmier premio de la Grossa del 11 de septiembre es: 13025, con 50.000 euros a la serie.

