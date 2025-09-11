En Directo
LOTERÍAS
La Grossa de la Diada 2025, en directo: resultados y números premiados del sorteo del 11 de septiembre
La Grossa de la Diada llega un año más con un montón de premios. El 11 de septiembre es una de las fechas señaladas por la administración catalana, juntamente con Fin de Año o Sant Jordi, y miles de ciudadanos esperan saber si su número es uno de los premiados.
Primer premio
El prmier premio de la Grossa del 11 de septiembre es: 13025, con 50.000 euros a la serie.
Segundo premio
El segundo premio de la Diada es: 14004, con 20.000 euros a la serie.
Tercer premio
Ya ha salido el tercer premio: 43394, con 10.000 euros a la serie.
Cuándo podré reclamar mi premio
En caso de ser uno de los afortunados a quienes toque uno de los premios, hay que tener en cuenta que existe un plazo máximo de recogida de estos. Este es de 90 días, que empiezan a contar a partir del siguiente de la celebración del sorteo. En caso de no reclamarlo, la posibilidad de adquirir el premio se esfumará.
Premios de la Grossa de la Diada de 2024
El año pasado se celebró un sorteo en la misma fecha del 11 de septiembre con los resultdos siguientes:
- Primer premio de 50.000 euros (y Premio extraordinario de 2.000.000 de euros): 27.064 (Serie 20)
- Segundo premio de 20.000 euros: 04.297
- Tercer premio de 10.000 euros: 65.850
Inicio de la cobertura
Buenas tardes a tod@s, aquí empieza la cobertura del sorteo de la Grossa de la Diada que se celebrará a las 15 horas.
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: 'Esperamos la llegada de...
- Este actor de 'La que se avecina' revoluciona las redes con su nuevo tatuaje: '¡Se te ha ido la olla!
- Mariló Montero se enzarza con Broncano por el 'modus operandi' de Televisión Española: 'Debería haber más libertad de opinión
- Tragedia en el zoo: Cinco leones matan a mordiscos a un cuidador en Tailandia delante de los turistas
- Nicki Nicole no puede ocultar la sonrisa al hablar de Lamine Yamal desde Barcelona: 'Estoy muy enamorada
- Úrsula Corberó será madre: Así es su vida privada, pareja y patrimonio
- Claudia Bavel se sincera sobre su vida privada: 'Estoy hablando con un cantante feo y con un futbolista guapo
- Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años