Grossa Castanyada: horario, fecha y premios del sorteo de lotería

Nuevo sorteo de la Grossa. El sorteo autonómico es reconocido por su personaje emblemático: una mujer con una gran cabeza, Roser Arenas, vecina de Alella (Maresme), quien se convirtió en el rostro del sorteo catalán desde 2013 tras superar un casting que recorrió toda Catalunya.

La Grossa se celebra únicamente en fechas señaladas como 'La Castanyada', 'Fin de Año' o 'Sant Jordi'. Este viernes 31 de octubre se llevará a cabo la rifa para celebrar la castañada, pero los resultados no estarán disponibles hasta las 22:00 horas en la página oficial de Loteries de Catalunya.

Para este sorteo se han puesto un total de 100.000 números a la venta a un precio de cinco euros el billete. El número se puede comprar de dos maneras: en un punto de venta habitual o comprarlo por internet, ya sea a través de la web oficial o en la aplicación.

La hora límite para adquirir el boleto es a las 20:00 horas del 31 de octubre. Después del sorteo es esencial comprobar si tu décimo ha resultado premiado en la página web oficial de Loterías y Apuestas de Catalunya, a través de la sección comprobar la Grossa.

Vols celebrar la castanyada amb una bona picossada? Doncs compra ja el teu bitllet de La Grossa de La Castanyada i guanya fins a 500.000 € per bitllet de 5 €!



Compra el teu bitllet a la web de Loteries de Catalunya o en punts de venda habituals. 🤩https://t.co/swHWPf2jXQ pic.twitter.com/IEa9vkZUje — La Grossa (@lagrossacat) October 23, 2025

¿Cuáles son los premios del sorteo?

El afortunado del sorteo recibirá un premio excepcional de 500.000 euros, siempre que acierte todas las cifras y la serie del primer premio. Asimismo, si se aciertan las cinco cifras pero no la serie, se obtendrán 100.000 euros.

Para quienes no tengan tanta fortuna, se otorgarán otros premios menores de 1.000, 105, 100, 20, 15, 10 y cinco euros, según la cantidad de cifras que coincidan.