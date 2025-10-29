LOTERÍA
Grossa Castanyada: horario, fecha y premios del sorteo de lotería
Loteries de Catalunya celebra un nuevo sorteo antes de finalizar octubre para conmemorar la castañada
Nuevo sorteo de la Grossa. El sorteo autonómico es reconocido por su personaje emblemático: una mujer con una gran cabeza, Roser Arenas, vecina de Alella (Maresme), quien se convirtió en el rostro del sorteo catalán desde 2013 tras superar un casting que recorrió toda Catalunya.
La Grossa se celebra únicamente en fechas señaladas como 'La Castanyada', 'Fin de Año' o 'Sant Jordi'. Este viernes 31 de octubre se llevará a cabo la rifa para celebrar la castañada, pero los resultados no estarán disponibles hasta las 22:00 horas en la página oficial de Loteries de Catalunya.
Para este sorteo se han puesto un total de 100.000 números a la venta a un precio de cinco euros el billete. El número se puede comprar de dos maneras: en un punto de venta habitual o comprarlo por internet, ya sea a través de la web oficial o en la aplicación.
La hora límite para adquirir el boleto es a las 20:00 horas del 31 de octubre. Después del sorteo es esencial comprobar si tu décimo ha resultado premiado en la página web oficial de Loterías y Apuestas de Catalunya, a través de la sección comprobar la Grossa.
¿Cuáles son los premios del sorteo?
El afortunado del sorteo recibirá un premio excepcional de 500.000 euros, siempre que acierte todas las cifras y la serie del primer premio. Asimismo, si se aciertan las cinco cifras pero no la serie, se obtendrán 100.000 euros.
Para quienes no tengan tanta fortuna, se otorgarán otros premios menores de 1.000, 105, 100, 20, 15, 10 y cinco euros, según la cantidad de cifras que coincidan.
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- Pensiones 2026: cuánto subirán y cómo afectarán a tu bolsillo según tu tipo de prestación
- El estadio más alto del planeta: el Mundial 2034 apunta al cielo
- La policía confisca el teléfono de Josep Martínez tras el accidente mortal, y baraja dos hipótesis posibles: 'Queda por ver si estaba enviando mensajes justo en el momento
- Gabriel Rufián no tiene piedad con Vinicius y se acuerda de su promesa dos días después del Clásico
- Un trabajador de un club de pádel se baja el sueldo a casi la mitad para mantener el empleo hasta la jubilación, pero la empresa le despide al año en Murcia
- La Seguridad Social añadirá años de cotización correspondientes a periodos sin empleo a quienes hayan trabajado menos de 25 años, para que su pensión no se vea reducida
- Félix Chaqués, extrabajador de Dabiz Muñoz, sobre trabajar con él: 'Lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión