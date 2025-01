Grison se ríe del vestido de Crisitina Pedroche en las Campanadas: "Si no te levantas, te haces un..."

'La Revuelta' ha llegado para revolucionar la televisión. TVE compite directamente contra 'El Hormiguero' de Antena 3, líder indiscutible de la franja horaria, para apoderarse con el 'acces prime time'.

El formato de David Broncano se emite de lunes a jueves a las 21:40 horas, con una duración de 70 minutos. En este colaboran caras conocidas como la de Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, y cuentan cada noche con algunos invitados que son entrevistados.

En el día de ayer, Kira Miró asistió a 'La Revuelta' para presentar la nueva temporada de la serie 'Machos Alfa'. Durante el último mes, el programa de David Broncano ha realizado distintos cambios en las normas de las preguntas clásicas como por ejemplo la masturbación ha subido a 0,5 puntos. El presentador explicó a la actriz que "la gente aquí vino aquí un día a una manifestación por las pajas". A lo que le contestó "son un buen somnífero".

Una respuesta que no pasó por desapercibida por Grison: "No te creas. Porque ya tienes que levantarte a ir a coger una cosa... no voy a entrar en detalles". Además, de mandarle un dardo directo a Cristina Pedroche: "Si no te levantas, te haces un traje con tu propia leche".