Grison revela toda la polémica de Melody con Broncano: "Se ha liado"

Melody, representante de España en Eurovisión 2025 con la canción 'Esa Diva', está dando mucho de qué hablar después de su polémica con 'La Revuelta' y David Broncano, presentador del programa. Además, esta semana acudió a 'El Hormiguero', competencia directa del formato de Televisión Española.

Todo el conflicto empezó cuando la artista no aceptó quedar la antepenúltima en Eurovisión. Por este motivo, la sevillana decidió no volver con toda la expedición a Madrid para regresar a Sevilla. Una decisión muy controvertida, debido a que tenía programado varios actos, entre ellos su participación en 'La Revuelta'.

Después de una semana con sus seres queridos, la cantante dio una rueda de prensa donde atizó a 'La Revuelta', aunque en todo momento evitó mencionar el formato de TVE: "Un programa de televisión se ha reído de mí y de irme a mi casa. Hablan de la salud mental y después se tiran a mi cuello porque decido retirarme a descansar".

Tras estas declaraciones, Broncano no dudó en frenarla en seco: "No nos vamos a disculpar en ningún momento". A continuación, el presentador jiennense declaró que "ella quiere ir donde la respetasen, y aquí la hemos respetado un montón. Aquí a veces se nos calienta, pero no ha sido en esta ocasión".

El pasado miércoles, Melody acudió a 'El Hormiguero', de manera gratuita, donde confesó que "se ha creado mucha controversia y ha habido gente que ha sido muy dura, no se han puesto en mi piel...".

En el día de ayer, el programa 'La familia de la tele' contactó con Grison, colaborador de 'La Revuelta', para tratar toda la polémica y conocer cuál es su punto de vista sobre todo lo que ha ido ocurriendo estas semanas.

Grison no dudó en recalcar varias veces que "se ha liado muchísimo, aunque yo creo que está ya muriendo la trama. Se ha liado mucho y yo creo que a todo el mundo le ha venido bien y ya se ha acabado".

Para zanjar el tema, el colaborador abrió las puertas a la sevillana a 'La Revuelta: "A mí me encantaría que viniera a 'La Revuelta', siempre se la ha acogido genial y se la seguirá acogiendo bien, vamos".